Matej Mohorič končal na 8. mestu! Izvrsten predvsem na tlakovanih odsekih in strmih klancih

Belgijec Tim Wellens (UAE Team Emirates) je zmagovalec skupnega seštevka kolesarske dirke Renewi Tour. Zadnjo razgibano etapo od Menena do Geraardsbergna (202,7 km) je končal na drugem mestu za rojakom Arnaudom De Liejem. Slovenec Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je etapo sklenil na šestem mestu, skupno pa je bil osmi.

Na razgibani trasi je na svoj račun prišel tudi edini slovenski predstavnik na dirki. Mohorič je bil vseskozi med boljšimi na tlakovanih odsekih in strmih klancih, a ni imel dovolj moči, da bi posegel v boj za etapno zmago.

Najmočnejši je bil Wellens, ki je prvič napadel 25 km pred koncem in s sabo odpeljal še De Lieja (Lotto Dstny) in Norvežana Pera Stranda Hagenesa (Visma-Lease a Bike). Okoli 18 km pred koncem se je prvi trojici po napadu priključil Mohorič z nekaj drugimi kolesarji.

Za zmagovalcem zaostal 20 sekund

Devetindvajsetletnik iz Podblice je nato na predzadnjem klancu Denderoordberg slabih šest km pred koncem popustil, znova pa sta se odpeljala Wellens in De Lie in nato obračunala za zmago.

Boljši je bil De Lie, ki je pred tem ves čas le sledil Wellensu, a je ta kot uteho dobil skupni seštevek, potem ko je zadnjo etapo začel s četrtega mesta. Vmes je 33-letni Belgijec pobral tudi največ bonifikacijskih sekund v tako imenovanem zlatem kilometru.

Mohorič je etapo končal 20 sekund za zmagovalcem na šestem mestu. Wellens je bil drugi s petimi sekundami zaostanka, tretje mesto pa je v Geraardsbergnu pripadlo Francozu Valentinu Madouasu (Groupama-FDJ) z zaostankom 17 sekund.

V skupnem seštevku je Wellens slavil in prišel do 39. zmage v karieri, drugo mesto pa je zasedel do danes vodilni Belgijec Alec Segaert (Lotto Dstny), ki je zaostal 26 sekund. Tretji je bil Hagenes z 31 sekundami zaostanka.

V torek začne z dirko po Britaniji

Mohorič je v skupnem seštevku napredoval za 18 mest in preizkušnjo končal kot osmi. S tem je prišel do druge najboljše uvrstitve v sezoni na večdnevnih dirkah. Boljši je bil le pred dvema tednoma na poljski pentlji, ko je bil skupno šesti.

Mohorič ima v programu zdaj nastop na šestdnevni dirki po Britaniji, ki se bo začela 3. septembra. Na njej bo nastopil tudi Belgijec Remco Evenepoel, dvakratni olimpijski prvak iz Pariza.

Nato za slovenskega zvezdnika sledita preizkušnji v Kanadi za VN Quebeca in Montreala 13. oziroma 15. septembra. Na njih pa se bo po zmagi na Giru in Touru v tekmovalni pogon vrnil njegov rojak Tadej Pogačar.