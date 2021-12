Vreme kaže zobe in razgalja slabe igralne površine v slovenskem nogometu. V 19. krogu 1. SNL so oba derbija Ljubljanske kotline, velikih v Domžalah in malih v Spodnji Šiški, zaradi namočenih igrišč preložili. Olimpija ima tako že tri tekme manj od vodilnega Kopra, ki je z igralcem manj izgubil dve točki v Kidričevem. Ognjen Mudrinski je Mariboru priigral zmago v štajerskem derbiju, prvak Mura pa je strl CB24 Tabor. Če ne bo močnejših padavin, bosta Bravo in Kalcer Radomlje že jutri odigrala včerajšnjo odpovedano tekmo, Olimpija pa mora v sredo v Celju najprej odigrati zaostalo tekmo 18. kroga...