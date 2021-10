Mariborčani imajo Olimpijin kompleks

Maribor nima recepta, kako v Ljudskem vrtu premagati največjega tekmeca Olimpijo. V derbiju 12. kroga 1. SNL so se Mariborčani in Ljubljančani v jubilejnem, 50. derbiju razšli brez golov. To je že osma tekma v nizu, v kateri vijolični niso premagali zeleno-belih na domačem igrišču. Maribor je v Ljudskem vrtu Olimpijo zadnjič premagal 17. novembra 2017.

Po 589 dnevih so navijači v mariborskem nogometnem hramu znova lahko spremljali zanimiv in razburljiv derbi, ki je ponudil celo več, kot je bilo pričakovati. Prvo veliko priložnost so zapravili Mariborčani, ko je Marko Alvir v 15. minuti zatresel vratnico.



Zaključno žogo pa so imeli Ljubljančani, ko je Lamine Tall v četrti minuti sodnikovega dodatka po strelu Aldairja Baldeja in obrambi Ažbeta Juga neoviran streljal prek vrat. Nevarnih akcij pred obema vratarjema je bilo še nekaj. »Izid je realen, čeprav smo bili skozi 90 minut dvoboja malenkost boljši, toda premalo zbrani, zaradi česar dobre igre nismo kronali z golom. Borili smo se fenomenalno, zato smo si zaslužili točko,« je realno ocenil gostujoči trener Savo Milošević. Domači vršilec dolžnosti Radovan Karanović ni skrival razočaranja po tretji tekmi in petih osvojenih točkah. »Pričakovali smo zmago. Želeli smo končati niz brez zmage, toda po obetavnem odprtju tekme, nekaj zapravljenih priložnostih, vključno z zadnjo tik pred 90. minuto, smo na koncu lahko srečni. Tekma je bila zahtevna, nismo bili videti slabo.«

Kdo bo trener po koncu premora?

Mariborčani imajo kompleks Olimpije, ki je bila odlično pripravljena in vodena. Milošević je brez najboljših strelcev Mustafe Nukića in Almedina Ziljkića in po zaušnici Radomljanov izvlekel domala maksimum. Ljubljančani so imeli zelo malo nihanj v igri, a veliko samozavesti. Milošević je bil drzen, a hkrati samozavesten. V začetno enajsterico je uvrstil tri najstnike: 19-letnega Talla in Svita Sešlarja ter od danes 18-letnega Miho Kompana Breznika. V 62. minuti pa se jim je pridružil še 17-letni Marcel Ratnik. Izkušena srednja branilca Uroš Korun in do poškodbe Marko Crnomarković sta rutinirano izpeljala svoje naloge v obrambi, Tomislav Tomić in Timi Max Elšnik v zvezni vrsti sta bila za odtenek boljša kot Blaž Vrhovec in Antoine Makoumbou.



Kje se je zataknilo Mariborčanom? »Z Vrhovčevo poškodbo (igrišče je zapustil v 72. minuti, op. p.) smo izgubili igralca, kakršnega nimamo,« je enega od razlogov za neučinkovit finiš derbija izpostavil Karanović. Mnogim ni ušel vnovič neuspešen poskus z Rokom Kronavetrom in tudi menjave niso bile najbolj posrečene (Rok Sirk je nesrečno preprečil mariborski gol, ko ga je zadela žoga po strelu Vida Kodermana), uganka ostaja zadnji novinec s priponko okrepitev, napadalec Ognjen Mudrinski. Vijolični čutijo pritisk, ker ne morejo premagati Olimpije. Zadnjič so jo 28. septembra 2019 v Stožicah s 4:2. Po zadnjem žvižgu sodnika Davida Šmajca se je pozornost preusmerila v pričakovane kadrovske spremembe na ključnih položajih med reprezentančnim premorom. Za Karanovića se je izteklo obdobje glavnega trenerja. »V nadaljevanju bom vodil treninge,« je sicer opisal svoje delovne naloge v naslednjih dnevih, dokler vodstvo ne bo predstavilo novega trenerja. Bosanski Hrvat Krunoslav Jurčić, ki je pred leti že deloval v Ljudskem vrtu, a ga je Zlatko Zahović tudi hitro odpustil, in bosanski Srb Dragan Jović sta najbolj izpostavljena kandidata. »Nisem imel časa za ukvarjanje s tem in se tudi ne bom ukvarjal. Moj posel je trening, delo z moštvom,« je o svojem statusu povedal med navijači vse bolj priljubljeni Milošević. Za starega novega športnega direktorja Mladena Rudonjo, če bo Milan Mandarić res zapustil Olimpijo, bo Miloševićeva odstavitev trd oreh. Gorazd Nejedly

