Mali klub velikega srca izziva favorite

Če bi toplotni zemljevid Slovenije označeval stopnjo ljubezni do rokometa, bi eno od temno rdečih lis našli v Jurčičevi deželi v srcu države. To ljubezen uteleša RK Sviš iz Ivančne Gorice. Ljubezen, skupaj z zanesenjaštvom ter trdim in strokovnim delom, se je skozi desetletja rokometnemu klubu bogato obrestovala.

Sviš že deseto sezono nastopa v prvi slovenski ligi, štirikrat je bil na sklepnem turnirju pokala Slovenije, leta 2014 celo v finalu. A verjetno še nikdar ni imel boljše ekipe kot zdaj. Sezono je odprl s presenetljivo zmago v Ribnici, nazadnje senzacionalno vzel točko prvakom iz Celja Pivovarne Laško. Tako dobrega štarta niso pričakovali niti optimisti.

Rokomet ima v krajih občine Ivančna Gorica več kot 60-letno zgodovino, na grbu je letnica ustanovitve 1960. A še bolj prelomno je leto 1990, ko so se tri ekipe, ki so prej bolj ali manj igrale po vaseh, združile v klub, imenovan SVIŠ. To so začetnice štirih sosednjih krajev: Stična, Višnja Gora, Ivančna Gorica in Šentvid.

Klubska vizija in poslanstvo sta bila vedno povezana z delom z mladimi in domačimi fanti. V zgodovini kluba je bilo tujcev manj kot prstov na eni roki. Za »tujce« veljajo že igralci, ki pridejo iz bližnjih Grosuplja, Iga, Šmartnega, Ribnice, Novega mesta, da ne govorimo o bolj oddaljenem Celju.

Prva prvoligaška sezona za klub je bila 2004/05, zdaj je stabilen tako rezultatsko kot organizacijsko. V delovanje so na vseh ravneh vključeni mnogi nekdanji igralci. Zasedbo trenerja Aleksandra Polaka krasi ekipni duh. V prejšnji sezoni se je Svišu uspelo obdržati v ligi NLB tudi brez največjega dragulja Simona Vidmarja. Prav Vidmar je bil strelec izenačujočega gola proti Celju v zadnji sekundi. Ekipa je zelo povezana tako na igrišču kot zunaj njega. Od 20 igralcev je 13 domačih, vključno s trenerjem Polakom in pomočnikom Milošem Aksentijevičem. Povezanost je tudi med gledalci, ki vedno zapolnijo tribuno na OŠ Stična. Sviš je bil lani s povprečjem 425 gledalcev tretji po obisku v prvi ligi. Zaradi krčenja 1. SRL bodo po tej sezoni izpadli kar štirje klubi in Sviša so omenjali med glavnimi kandidati za selitev v 1. B ligo. Če se dan pozna po jutru, temu ne bo tako.

Veliko malih sponzorjev

Sviš ima namreč stabilno bazo, skupno je pod njegovim okriljem 300 rokometašev, od tega 160 v mini rokometu na treh šolah Stična, Zagradec in Šentvid. V vseh klubskih tekmovalnih selekcijah je 140 igralcev. »Naš proračun je 150.000 evrov, generalnega sponzorja nimamo, imamo pa veliko manjših. Črpamo iz lokalnega okolja, mnogi starši so podjetniki in prispevajo po nekaj sto evrov. Približno tretjina proračuna pride iz občinskega razpisa,« je povedal predsednik Marjan Potokar, ravnatelj OŠ Stična in gonilna sila kluba že od ustanovitve.

Trener Polak, tvorec dobrih rezultatov od leta 2017, odkrito prizna, da si ob žrebu ni mislil, da bo imel Sviš po dveh tekmah tri točke. »Razmišljali smo, da bo četrto kolo proti Dobovi tisto, ko bomo lovili prve točke. Zdaj imamo tri, kar je fantastično, a fantom sem takoj rekel, da nismo še nič naredili, da je to zgolj bonus. Bomo videli, kako se bo ekipa soočila s pritiskom,« ostaja na trdnih tleh Polak.