Luka: Ni vse v skoku in teku

Konec je čakanja, pred mnogimi Slovenci so vsaj štiri močno skrajšane noči, lahko pa jih bo celo sedem. Luka Dončić bo danes ponoči (2.30) prestal ognjeni krst v finalu lige NBA, ko bodo njegovi Dallas Mavericks gostovali pri Boston Celtics in želeli poskrbeti za sanjski konec pravljice v sezoni 2023/24, v kateri so jim le redki pripisovali možnosti za uspeh.

Finalna serija na štiri zmage se bo začela v TD Gardnu, kjer bosta prvi dve tekmi. Boston je favorit, v rednem delu je imel najboljše razmerje zmag in porazov (64:18), v končnici je doživel le dva poraza in je nazadnje pometel z Indiano. Ima tudi prednost domače dvorane. Za nameček je imel nekaj dni več počitka. Dallas je šele februarja začel igrati kot moštvo za velike stvari in lahko postane prvo petopostavljeno moštvo, ki bi osvojilo lovoriko. Doslej ima eno iz leta 2011, ko je za Teksašane igral tudi zdajšnji trener Jason Kidd. Prvi finale leta 2006 je izgubil.

Ne spremlja medijev

Kelti imajo 17 naslovov in bi z 18. prehiteli večne tekmece LA Lakers. Zadnjo lovoriko so osvojili leta 2008, potem pa izgubili v letih 2010 in 2022. Pri Bostonu, ki ga vodi šele 35-letni Joe Mazzulla, sta glavna zvezdnika Jayson Tatum in Jaylen Brown, pri Dallasu sta njuna protiutež Dončić in Kyrie Irving.

Slednjega ne čaka bostonska čajanka, navijači so mu zamerili, ker je leta 2019 v slabih odnosih zapustil klub. Za Boston zdaj igra Kristaps Porzingis, nekdanji Dončićev soigralec. Pojavili so se namigi, da sta Slovenec in Latvijec v slabih odnosih, toda Dončić je govorice označil za čisto izmišljotino. »Pojma nimajo, zato pa ne spremljam medijev. Jaz in KP sva čisto v redu,« je zatrdil Dončić, s povprečjem 28,8 točke na tekmo najboljši strelec končnice. Tik za petami mu je Tatum (26).

Tedenski premor je prišel kot naročen Dončiću, ki se je v končnici ubadal z manjšimi poškodbami in bolečinami. Med stopnjevanjem napetosti pred finalom so se spet našli strokovnjaki, ki pravijo, da nima športne postave. »Ne motijo me ti očitki, sem 'atletski' v drugih stvareh, ki jih nekateri ne opazijo. Ni vse v skakanju in tekanju,« se je namuznil številka 77.