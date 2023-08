Kristjan Čeh je svetovni podprvak

Kristjan Čeh je na 19. svetovnem prvenstvu v Budimpešti v finalu meta diska s 70,02 metra, daljavo je dosegel v zadnji seriji, osvojil srebrno medaljo. Naslov prvaka, ki ga je osvojil lani v Eugenu v ZDA, mu je v zadnjem metu tekme odvzel Šved Daniel Stahl z 71,46 m in rekordom prvenstev.

Največji uspehi Kristjana Čeha Največji uspehi:

OI:

5. mesto, Tokio 2021 SP:

1. mesto, Eugene 2022

2. mesto, Budimpešta 2023

31. mesto, Doha 2019 EP:

2. mesto, München 2022

1. mesto, ekipno EP in evropske igre Krakov 2023 - diamantna liga:

2021: končno drugo mesto

2022: končno prvo mesto, vseh pet zmag na posamičnih mitingih - ostali uspehi:

1. mesto, EP do 23 let, Tallinn 2021

1. mesto, EP do 23 let, Gävle 2019

1. mesto, evropski pokal v metih, Šamorin 2019

2. mesto, SI Tarragona 2018

15. mesto mladinsko SP Tampere 2018

Čeh je bil pred finalno serijo drugi, potem je v predzadnjem metu tekmovanja prevzel vodstvo, a le za kratko. Takoj za njim je Stahl, olimpijski zmagovalec iz Tokia, ponovno in dokončno prišel na čelo. Čeh je bil drugi, tretji pa Litovec Mykolas Alekna, lanski evropski prvak in svetovni podprvak in lanski mladinski svetovni prvak je vrgel 68,85 m.

Poleg Čeha je bil doslej med Slovenci na SP zlat le Primož Kozmus v metu kladiva v Berlinu leta 2009. Čehovo srebro je sedma slovenska medalja na dosedanjih devetnajstih SP. Kozmus je bil še srebrn v Osaki na Japonskem leta 2007 in bronast v Daeguju v Južni Koreji leta 2011. Prvo slovensko odličje je s tretjim mestom Gregor Cankar osvojil v skoku v daljino v španski Sevilli leta 1999, bronasta je bila še Marija Šestak v troskoku v japonski Osaki leta 2007.

Tina Šutej se je uvrstila v finale na SP v atletiki v Budimpešti

Tina Šutej je tretji dan svetovnega prvenstva v atletiki v Budimpešti v kvalifikacijah v skoku s palico preskočila 4,65 metra in se uvrstila v finale, ki bo v sredo ob 19.30. Štiriintridesetletna Tina Šutej je izpustila začetno višino na 4,20 m, nato je 4,35 in 4,50 m zlahka preskočila. Nato je bila prvič prek letvice tudi na 4,60 metra. Ko je bila letvica pet centimetrov višje, jo je prvič podrla, tudi drugič ji ni uspelo. Šele po njenem tretjem skoku je letvica ostala na stojalu in tedaj je bilo dokončno potrjeno, da si je priborila finale.