Kakšna drama! Hrvati v zadnji sekundi do polfinala (FOTO in VIDEO)

Hrvaška rokometna reprezentanca je prvi polfinalist svetovnega prvenstva, ki ga Hrvaška gosti skupaj z Dansko in Norveško. V prvi četrtfinali tekmi so Hrvati z odločilnim golom le sekundo pred koncem z 31:30 (16:16) v Zagrebu premagali Madžarsko.

Hrvati so v zadnji tekmi drugega dela SP proti Sloveniji že zaostajali za pet golov, a so se vrnili in si nazadnje zagotovili uvrstitev v četrtfinale. Zgodba se je ponovila tudi danes, saj je bila Hrvaška skorajda že v izgubljenem položaju, vendar se je vrnila in z golom sekundo pred koncem tudi zmagala.

FOTO: Antonio Bronic Reuters

FOTO: Antonio Bronic Reuters

FOTO: Antonio Bronic Reuters

Domači rokometaši so večino tekme lovili Madžare, jih večkrat ujeli, a so njihovi sosedje spet pobegnili. Že v prvem polčasu je imela tako Madžarska nekajkrat lepo prednost (8:5, 13:10), pa je ni znala zadržati. Hrvati so tik pred odmorom dvakrat zadeli tudi na prazna vrata, ko so izkoristili igro tekmeca brez vratarja.

Polčas se je končal neodločeno, ekipi sta bili skupaj tudi še večji del drugega polčasa do izida 21:21 in potem še 24:24. Zatem je Madžarom uspelo z delnim izidom 5:1 do 54. minute priti do zelo lepega naskoka (29:25 in potem še 30:26), ki pa ga spet niso znali zadržati.

Končnica je bila povsem hrvaška

Vse bolj nervozni Madžari so izgubljali žoge in zapravljali napade, v hrvaških vratih je blestel Dominik Kuzmanović, na drugi strani pa so domači zadevali. Znižali so na 29:30 minuto pred koncem, Madžarska je imela še napad, ki pa ga je 15 sekund pred koncem zapravila s prekrškom v napadu.

Hrvatom je ostalo ravno dovolj časa za izpeljavo zadnje akcije, žogo je na črto dobil Marin Šipić in sekundo pred koncem zadel za končnih 31:30.

Za zmagovalce je Filip Glavaš dosegel šest golov, Šipić in Zvonimir Srna po pet, pri Madžarih je bil najbolj učinkovit Zoran Ilić z osmimi goli.