Kaj se dogaja z Đokovićem? Srb povsem izgubil živce (VIDEO)

Poraz v polfinalu olimpijskega turnirja je, številko ena moškega tenisa na svetu, očitno povsem dotolkel. Srb je sanjal o olimpijski zlati medalji, a je bil v polfinalu od njega močnejši, tako da mu je ostal le še boj za bron. A tudi ta mu je spolzel iz rok, boljši od njega je bil Španec(6 : 4, 6 : 7 in 6 : 3).Vidno izčrpan, nemotiviran in neprepoznaven je bil srbski teniški zvezdnik. V odločilnem nizu je Špancu poskušal odvzeti servis, ko pa mu to ni uspelo, je zalučal lopar na (prazno) tribuno. To pa še ni bilo vse. Ko mu je Busta odvzel servis, je Đoković z vso silo z novim loparjem udaril po drogu, na katerega je napeta mreža, in ga povsem razbil.Kot zanimivost: prav proti Špancu je lani na odprtem prvenstvu ZDA igral Đoković, ko je bil diskvalificiran. Ko mu je septembra lani Španec odvzel servis, je Đoković jezno z loparjem udaril po žogici proti osnovni črti, pri tem pa nesrečno zadel linijsko sodnico v predel vratu. Sodnica se je zgrudila, Đokovića pa so diskvalificirali.Đoković bi si sicer okoli vratu še lahko obesil medaljo, a je zaradi poškodbe rame odpovedal udeležbo na tekmi mešanih dvojicah za bron.