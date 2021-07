Srbija v šoku, Đoković zapravil nemogoče

Številka ena moškega tenisa Srb Novak Đoković je bil na dobri poti, da se uvrsti v polfinale olimpijskega turnirja in svoji bogati zbirki doda še olimpijsko zlato. A kaže, da vsaj letos to priljubljenemu Noletu ni usojeno. V polfinalu ga je po preobratu ugnal Nemec Alexander Zverev.



Đoković je prvi niz dobil prepričljivo z 6 : 1. V drugem pa je prevladal Zverev. Đoković je že vodil, saj je 24-letnemu nasprotniku vzel servis, a se ta ni zmedel in tudi sam odvzel servis tekmecu ter izenačil v nizih z 6 : 3. Nemec je nato Srbu vrnil v tretjem nizu z enako mero in ga dobil z 6 : 1.



Tokrat je bil Đoković veliko bliže naslovu olimpijskega prvaka kot pred petimi leti, ko je v Rio de Janeiru izpadel že v prvem krogu proti Argentincu Juan Martinu del Potru.



Enemu največjih zvezdnikov iger v Tokiu bo tako preostal boj za bronasto medaljo. V sobotnem dvoboju za tretje mesto mu bo nasproti stal Španec Pablo Carreno-Busta. Zverev se bo v nedeljskem finalu pomeril z Rusom Karenom Hačonovom.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: