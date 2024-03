Izbranci Uroša Zormana opravili svoje, zdaj se čaka Španijo

Slovenska moška rokometna reprezentanca je zadnji dan olimpijskega kvalifikacijskega turnirja v Granollersu premagala Bahrajn z 32:26 (17:12). Za pot v Pariz zdaj potrebuje še zmago Španije proti Braziliji na drugi današnji tekmi.

Izbranci Uroša Zormana so na tretji kvalifikacijski tekmi popravili vtis po visokem porazu proti Španiji v petek. Po hladnem začetku tekme so prišli v vodstvo po šestih minutah in ga zatem več niso izpustili iz rok.

Razlika ob polčasu je bila pet golov. V drugem polčasu so po počasnem startu sicer tekmecem dovolili, da so zaostanek zmanjšali na tri, a nato v zadnjih 15 minutah znova prevzeli pobudo. Prvi strelec Slovenije je bil Aleks Vlah z osmimi zadetki, Klemen Ferlin je v vratih zaustavil 12 strelov.

Zaradi visokega poraza proti Španiji pa za pot v Pariz niso odvisni zgolj od svoje zmage. Zdaj potrebujejo še zmago ali remi Španije, ki se bo ob 17.45 pomerila z Brazilijo.

Če bi Brazilci presenetili Špance, bodo oboji bržkone zaradi razlike v zadetkih pred Slovenijo. Zgolj zmaga Brazilije z več kot 19 goli razlike bi v tem primeru znova prevesila razmerje v prid Slovenije, pri čemer pa bi izpadli Španci.