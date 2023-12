Francija, pozor: Ana je lačna golov

Glede na vse težave, s katerimi se je soočal selektor Dragan Adžić pred 26. svetovnim prvenstvom, so njegove rokometašice sanjsko začele nastope v Stavangerju. Z zmago nad Angolo so že izpolnile osnovni cilj in si zagotovile igranje v glavnem delu, poleg tega bodo v Trondheim odnesle vsaj dve točki.

Nocoj ob 21. uri bodo imele proti olimpijskim prvakinjam iz Francije celo priložnost osvojiti prvo mesto v skupini D, kar bi jih postavilo v krog favoritinj za četrtfinale.

Glavna novica pred tekmo z afriškimi prvakinjami je bila, da je na Norveško dopotovala kapetanka in najboljša strelka Ana Gros. S tribune je v družbi generalnega sekretarja RZS Jureta Natka in vodje reprezentance Anje Frešer glasno spodbujala kolegice, ki so prikazale odlično igro in v končnici prišle do visoke zmage s 30:24, z enakim izidom so pred tem ugnale Islandijo.

Komaj čaka

Grosova komaj čaka, da bo lahko tudi na igrišču vodila ekipo. »Zdravstveno stanje je veliko boljše kot pred dnevi. Opravila sem nekaj individualnih rokometnih treningov in upam, da bom nared za prihajajoče tekme, morda že proti Franciji,« je dejala Grosova, ki je v Beogradu opravila terapije in zacelila stegensko mišico.

Če je na prvi tekmi izjemne organizatorske sposobnosti pokazala Tjaša Stanko, se je v soboto v tej vlogi izkazala tudi Tamara Mavsar. »Po dolgem času sem se na takšni ravni znašla na položaju srednje zunanje igralke. Telesno je precej drugače kot na krilu. Na treningih smo temu posvečali precej pozornosti in se je obrestovalo,« pravi Mavsarjeva, ki se veseli današnjega derbija: »Francija se v zadnjih letih stalno uvršča v polfinale, tukaj je malce spremenjena, pomlajena, ampak gre za igralke, ki imajo v svojih klubih vodilne vloge. Tekma bo težka, a v rokometu je vse mogoče.«

Nevarne tudi najboljšim

Adžić je več kot zadovoljen. »Dve zmagi in štiri točke so zares lep izkupiček. Zdaj imamo spet Ano, a moramo videti, koliko posledic je pustilo dejstvo, da je že mesec dni brez resnega rokometa. No, njena kakovost je nesporna in z njo imamo dodatno razsežnost. Je zelo motivirana in prepričan sem, da bomo tudi na tem SP videli Grosovo v najlepši luči,« je optimist selektor, ki dodaja: »Vemo, na kakšen način se lahko kosamo s Francijo. S takšno energijo, kot smo jo imeli proti Angoli, smo lahko optimistični. Motivirani in neobremenjeni smo nevarni tudi najboljšim.«