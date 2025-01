Dončiću kmalu zelena luč

Mesec dni brez trpljenja prve violine se je za Dallas spremenil v pravo kalvarijo, a se trpljenje bliža koncu. Ekipo so zdesetkale poškodbe, z le enim zdravim centrom in načetim Kyriejem Irvingom niso bili kos konkurenci v košarkarski ligi NBA. Zdaj je slovenski zvezdnik tik pred vrnitvijo na parket, v Teksasu vlada optimizem: Luka Dončić bi lahko bil del moštva že za prihajajočo turnejo petih gostujočih tekem, ki se bo 6. februarja končala v Bostonu.

Božično jutro so v Dallasu začeli praznično razpoloženi, na četrtem mestu zahodne konference, le zmago za drugim Houstonom in štiri za vodilno Oklahomo. Moštvo je kazalo potencial šampionske ekipe kljub nenehnim težavam Dončića, najprej z mišico, nato še s peto. Le nekaj ur kasneje so bili obrazi mnogo bolj mrki, slovenski zvezdnik pa z natrgano mečno mišico na vozičku.

Izkazalo se je, da se je s poškodbo Dončića snežna kepa šele začela valiti, košarkarji so v Teksasu padali kot pokošeni: Irving ima težave s hrbtom, Dereck Lively zlomljeno kost v gležnju, Maxi Kleber zlomljeno stopalo, Dwight Powell načet kolk, Naji Marshall se že mesec dni bori z boleznijo, Dante Exum po poletnem zlomu zapestja v tej sezoni sploh še ni stopil na parket, zaradi zvina gležnja je nekaj tekem izpustil Klay Thompson … »Česa takšnega še nisem doživel, neverjetno težko je in ni videti, da bo kmalu bolje,« je bil še nekaj dni nazaj črnogled glavni trener Jason Kidd.

Od božiča je Dallas petkrat zmagal in doživel 11 porazov, zdrsnil je na deveto mesto na Zahodu, ki vodi na play-in turnir, pred enajstim Golden Statom ima le še zmago naskoka. Luka je izpustil 24 od 46 tekem, prvič po debitantski sezoni ne bo del ene od elitnih peterk lige NBA, izpadel je tudi iz glasovanja za MVP sezone, ker ne bo dosegel spodnje meje 65 odigranih tekem.

Zagon, ki ga potrebujejo

Obzorja v Dallasu bi se že v naslednjih dneh lahko zjasnila. Rehabilitacija prvega zvezdnika poteka bolje od pričakovanj, v soboto, natanko mesec dni po poškodbi, so Luko znova pregledali z magnetno resonanco. Dobro obveščeni novinar Marc Stein poroča o optimizmu znotraj moštva, da bi se prvi as lahko na parket vrnil že v začetku februarja, tudi uradna stran moštva poroča, da slovenski zvezdnik še ni prečrtal sredine tekme z New Orleansom.

»Za nas bi to bila izjemna okrepitev, dobili bi zagon, ki ga nujno potrebujemo,« se veseli edini »preživeli« center Daniel Gafford, ki se hrani s filigransko natančnimi podajami Dončića nad obroč. Še bolj neposreden je bil Spencer Dinwiddie: »Ob koncu prestopnega roka (6. februar) bomo dobili najboljšo okrepitev na svetu, vrnil se bo MVP.«