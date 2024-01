Dončičev trojni dvojček ni bil dovolj, Embiid dosegel 70 točk (VIDEO)

Ekipa Mavericks je v severnoameriški košarkarski ligi NBA izgubila proti trenutno najboljšemu moštvu v ligi, v Dallasu je Boston Celtics slavil s 119:110. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je za gostitelje dosegel 64. trojni dvojček v karieri, 33 točk, 18 skokov in 13 podaj, Kyrie Irving je dodal 23 točk.

Najboljšo predstavo večera in tudi eno najboljših v zgodovini lige je prikazal Kamerunec Joel Embiid, ki je šele kot deveti doslej dosegel 70 ali več točk na eni sami tekmi, ko je njegova ekipa Philadelphia 76ers s 133:123 premagala San Antonio Spurs.

Embiid je dodal 18 skokov in pet podaj, iz igre je zadel 24 od 41 metov in 21 od 23 prostih metov, ter se v zgodovini lige pridružil Wiltu Chamberlainu, Davidu Robinsonu, Davidu Thompsonu, Elginu Baylorju, Kobeju Bryantu, Donovanu Mitchellu, Devinu Bookerju in Damianu Lillardu.