Đoković uživa v zmagah in lovi rekorde

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković nadaljuje misijo lova na nove rekorde. Potem ko je v polfinalu Wimbledona, najodmevnejšega teniškega turnirja, ugnal italijanskega upa Jannika Sinnerja, bo jutri (ob 15. uri) nastopil v svojem devetem finalu na tem prizorišču. Doslej ga je izgubil le enkrat, v primeru novega zmagoslavja pa bi se izenačil z dosežkom lastnika po številu wimbledonskih lovorik v moški posamični konkurenci. Upokojeni Švicar Roger Federer je bil doslej osemkrat najboljši.

Đoković, v tej sezoni že zmagovalec dosedanjih obeh turnirjev za grand slam v Melbournu in Parizu, je bil od mladega italijanskega asa, ki je doma tik ob meji z Avstrijo v San Candidu/Innichenu, boljši v treh nizih – 6:3, 6:4, 7:6 (4). In tako kot že tolikokrat je bil v ključnih trenutkih bolj zbran od tekmeca, tokrat denimo v 3. nizu, v katerem je že zaostajal, si vendarle priboril podaljšano igro, v kateri je ob njegovem zaostanku z 1:3 vsaj malce kazalo na Sinnerjevo zmago. Pa se je ob koncu spet smejalo 36-letnemu Beograjčanu.

V polfinalu ni mirnega spanca

»Tretji niz bi bil lahko Jannikov, pa je zgrešil nekaj udarcev in mi omogočil podaljšano igro. Sicer pa v polfinalu ni mirnega spanca, vedno gre na tesno, tekmeca na igrišču sta si ponavadi izenačena,« je v prvi analizi dvoboja poudaril Đoković in tudi pohvalil 21-letnika: »Je predstavnik novega vala igralcev, pred njim je velika prihodnost.« Toda obenem se zmagovalec rekordnih 23 turnirjev za grand slam še ne da kar tako, uživa v tenisu in svojih podvigih. Njegova psihična moč je vredna občudovanja, tokrat ga ni iztirila niti nenavadno odvzeta točka po odločitvi sodnika, češ da je bil pred udarcem Đoković pretirano glasen in tako naj bi vplival na tekmečevo (ne) zbranost.

»Prav po tej odločitvi sem se še bolj zbral, morda je bilo to celo ključno,« je še dejal zmagovalec, ki v trenutku uvrstitve še ni vedel, če se bo v finalu pomeril s Carlosom Alcarazom ali Danilom Medvedjevom. »To bo velika tekma. Takrat se bom regeneriral in jo spremljal z masažne mize,« je ob odhodu z igrišča nasmejal londonsko občinstvo.

In Sinner? Lanskoletni zmagovalec Umaga bo moral na lovoriko turnirja za grand slam še počakati. V tem razredu je bil to njegov prvi polfinale. Na drugih treh turnirjih je bil doslej četrtfinalist.