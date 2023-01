Derbi na nož kot iz zlatih časov

Angleški nogometni navijači še niso povsem preboleli izpada reprezentance treh levov v četrtfinalu svetovnega prvenstva, vendar se marljivo zdravijo ob številnih spektaklih domačega ligaškega tekmovanja. Uživali bodo lahko tudi v 21. krogu, vrhunec pa bo nedeljski derbi med najbolj vročima moštvoma ta hip: vodilnim Arsenalom in tretjeuvrščenim Manchester Unitedom ob 17.30 v Londonu.

Ligaški dvoboji med velikima tekmecema imajo bogato zgodovino, saj segajo v leto 1919, posebno mero ognjevitosti pa so dobili ob prehodu iz prejšnjega v novo tisočletje. Zanjo so še posebej zaslužni takratna trenerja Arsene Wenger (Arsenal je vodil v obdobju 1996–2018) in Alex Ferguson, ki je sedel na klopi ManUniteda v letih 1986–2013, pa tudi kapetana Patrick Vieira in Roy Keane, saj so sprožili številne hude bitke na igrišču in ob njem. To so bili pač časi, v katerih so Otočani poskušali ubraniti domače stadione pred množičnim prihodom tujcev.

Sprožil plaz

»Wenger nima nikakršnih izkušenj z angleškim nogometom. Doslej je delal na Japonskem, zdaj pa misli, da nam lahko govori, kako naj organizirano naš nogomet. Na njegovem mestu bi imel zaprta usta. Trdno zaprta,« je bila le ena od Škotovih »dobrodošlic« za Francoza, ki je nato trikrat osvojil premier league in sedemkrat pokal FA. Še vedno precej manj kot Ferguson, saj je bil z Unitedom kar 13-krat angleški prvak, toda plaz se je vendarle sprožil.

Od 20 prvoligašev jih ima trenutno le pet angleškega trenerja. Arsenal uspešno vodi Španec Mikel Arteta, njegovo moštvo ima ob odigrani tekmi manj pet točk prednosti pred drugouvrščenim Manchester Cityjem in osem pred Unitedom z Nizozemcem Erikom ten Hagom na klopi. O njunem delu zgovorno pričajo rezultati. Arsenal je v tej ligaški sezoni klonil le enkrat, 4. septembra na gostovanju v Manchestru pri tokratnem tekmecu (1:3), in v koledarskem letu 2023 še ni prejel gola. United je medtem zacvetel, ko se je odkrižal Cristiana Ronalda, in je v zadnjih 20 nastopih na vseh frontah iztržil 16 zmag, tri remije in zgolj en poraz.

Brez Casemira bo težje

V sredo si je vendarle privoščil dva spodrsljaja na en mah. Na gostovanju pri Leicester Cityju, 15. na lestvici, je igral neodločeno (1:1), eden od njegovih glavnih adutov Casemiro pa si je prislužil peti rumeni karton v sezoni in bo moral izpustiti nedeljski spopad v Londonu. Brazilec je po prestopu iz vrst madridskega Reala dal potrebno čvrstost vezni liniji Uniteda in je med najboljšimi v ligi pri vseh defenzivnih prvinah, zdaj bo moral toliko več opraviti njegov rojak Fred.

Arsenal ima raznovrstno ponudbo učinkovitih mož, med 15 najboljšimi strelci premier league najdemo tri njegove nogometaše. Gabriel Martinelli je zabil 7 golov, Bukayo Saka 6, na 7. mestu razpredelnice pa je – skupaj z Unitedovim Marcusom Rashfordom – Martin Ødegaard z 8 goli. Norvežan je po poklicu vezni nogometaš, v tej sezoni pa ga vse bolj zanimajo zadetki. V 17 nastopih jih je zabil prav toliko kot lani in predlani – skupaj.