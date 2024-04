Celje se je skoraj zaigralo

Slovensko nogometno prvenstvo gre naprej tudi med tednom. Do 63. minute so se Celjani poigravali s Šiškarji, nizali in zapravljali priložnosti, dvakrat zatresli okvir vrat, zapravili kazenski strel (Denis Popović), dosegli dva gola (Edmilson, Jegor Prucev), potem pa je gostujoči Primorec Martin Pečar s prostega strela prefinjeno zadel in znižal krepko prenizek zaostanek. Nenadoma so se razigrani gostitelji spremenili v bojazljivce – tudi s pomočjo zdaj že obveznih menjav (znova spornih?) po uri igre trenerja Damirja Krznarja. Do zadnje sekunde so trepetali.

Na koncu so v – na papirju – najmočnejši tekmi kroga dosegli, kar so želeli: najmanj zadržali prednost pred Olimpijo in naredili še en velik korak proti naslovu prvaka. S spektakularno igro in visoko zmago proti Muri so Mariborčani v lov za tolažilno nagrado, prestižno strelsko lovoriko, potisnili Arnela Jakupovića (15). Za gol je prehitel Aljošo Matka (14), blizu je tudi El Arbi Soudani (11).