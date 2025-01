Če ne preneseš pritiska, si v napačnem športu

Če so se slovenski rokometaši morali prezgodaj posloviti od svetovnega prvenstva, so vsaj za konec prihranili najboljše in v polni zagrebški Areni skupaj s Hrvati ponudili dramo in spektakel s srečnim koncem za gostitelje mundiala. »Hvala vam sosedi, dobro ste nas namučili, a niste nam pokvarili večera,« je bil po zmagi z 29:26 navdušen hrvaški navijač, ko je pred dvorano zagledal skupino odhajajočih slovenskih novinarjev.

Hrvati so prišli do zadoščenja po bolečem porazu proti Sloveniji na olimpijskih igrah. Tekma v Zagrebu je bila odsev tiste iz Pariza. Takrat so Hrvati prišli do vodstva s 6:1, nakar so začeli popuščati in Slovencem prepustili zmago. Zdaj so Slovenci dosegli prvih pet golov, bili za volanom tekme do prve tretjine pri 12:7, nakar je zmanjkalo bencina. Hrvati so ga črpali tako s tribun kot iz kapetana Domagoja Duvnjaka, ki je čudežno okreval in se vrnil v tabor Dagurja Sigurdssona.

Uroš Zorman se je jezil na sodnika. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Hrvaška nocoj z Madžarsko Danes se začenja zares. V Zagrebu bosta prvi četrtfinalni tekmi Hrvaška – Madžarska (18.00) in Francija – Egipt (21.00), jutri bosta para v Oslu Danska – Brazilija in Nemčija – Portugalska. Portugalska, ki jo vodi trener Celja Pivovarne Laško Paulo Pereira, je največje presenečenje svetovnega prvenstva.

Sosedski derbi je začinil tudi ravs ob koncu prvega polčasa, ki pa ni imel posledic in je zgolj popestril večer, poln čustev. Poln jih je bil nekdanji slovenski reprezentant Mario Šoštarič, ki se sicer ni veselil golov na začetku drugega polčasa, ko se je jeziček na tehtnici začel nagibati na domačo stran. Dokončno se je nagnil po dveh tretjinah tekme, v kateri so hrvaške navijače preplavila domoljubna čustva.

Slovenci so se pritoževali nad kriterijem dobro znanih čeških sodnikov, ki sta spretno skrbela, da je bila zgodba pod nadzorom. Delo so jima naposled olajšali tudi slovenski rokometaši, nezbrani pri strelih. »Imeli smo priložnost, a je nismo izkoristili. Nekaj je spet zmanjkalo. Nekaj več zrelosti. Po drugi strani smo lahko ponosni, da smo se poslovili z dobro tekmo. Iz tega se bo treba nekaj naučiti. Če se bomo, to ne bo zaman,« je bil realen Tilen Kodrin, podobno Borut Mačkovšek: »Začeli smo odlično, a težko je proti takšni ekipi zdržati vseh 60 minut. Pustili smo srce na igrišču, čeprav nam tekma ni štela. Čestitke Hrvatom, ker so bili na koncu boljši.«

Aleks Vlah je bil najboljši strelec Slovenije. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

»Za nas je bila to tekma za čast in ponos. Vzdušje je bilo izjemno, pravi rokometni praznik. Hrvaška si je zaslužila četrtfinale. Danes ni bil le rokomet, a je, kar je,« je selektor Uroš Zorman med vrsticami povedal tudi, kaj si misli o deljenju pravice, a dodal, da gre lahko Slovenija z dvignjeno glavo domov.

Sledi EP v Skandinaviji

Naslednje veliko tekmovanje bo evropsko prvenstvo na Švedskem, Danskem in Norveškem, kjer bo morala Slovenija predvsem zmanjšati številko tehničnih napak. Proti Hrvaški jih je bilo 10, manj kot proti Islandiji in Egiptu, a še vedno preveč. »Verjamem, da niso bile posledica pritiska, ker če bi bile, bi to pomenilo, da smo v napačnem športu,« je dejal znova naš najboljši strelec Aleks Vlah, ki je na šestih tekmah dosegel 34 golov.