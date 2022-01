Čas za Golemčevo obljubo se izteka

Leto 2022 še ni prineslo presežka košarkarjem Krke in Cedevite Olimpije. Obe moštvi sta se najprej spopadali s koronavirusom, po vrnitvi na igrišča pa se ne moreta otresti epidemije slabih navad. Novomeščani so v petkovem dvoboju v Zadru (71:78) doživeli že deveti zaporedni poraz v ligi ABA, Ljubljančani pa so v sredo pogoltnili grenko pilulo v evropskem soočenju z Gran Canario, ki so jo oktobra ugnali v gosteh. Danes ob 18. uri bo Stožice obiskala še hujša tekmica – Crvena zvezda. V nadaljevanju 17. kroga regionalnega prvenstva čaka Cedevito Olimpijo nova priložnost za primerjavo z zasedbo iz evrolige. Beograjski rdeče-beli resda še vedno čakajo na udaren prodor na širši mednarodni sceni, na kateri trenutno zasedajo 14. mesto med 18 moštvi, že vrsto let pa uspešno branijo primat na območju nekdanje Jugoslavije. V tej sezoni so okusili le en poraz v ligi ABA – v 3. krogu proti Igokei – po 11 zaporednih zmagah ob dveh preloženih tekmah pa imajo z bero 13:1 lepo prednost pred Ljubljančani (9:5). Ti so po nepotrebnem domačem porazu proti Zadru nanizali štiri uspehe proti Partizanu, Ciboni in Krki v gosteh ter Derbyju v Stožicah, v dobrem pa imajo še dvoboja z Borcem in FMP.

Januar bo kmalu mimo

Crvena zvezda je bila uspešnejša tudi v medsebojnem soočenju: 17. oktobra je ugnala Cedevito Olimpijo z 79:64 (Mitrović in Hollins po 13, Ivanović 12; Blažič 16, Ejim 13, Rupnik 11), potem ko je dobila zadnjo četrtino s 23:9. V primerjavi s takratno tekmo naj bi bili Beograjčani danes močnejši za obrambnega komandosa Branka Lazića, krilo Dejana Davidovca, dolgoletnega reprezentančnega branilca Stefana Markovića in krilnega centra Aarona Whita, saj so igrali tudi ob petkovem porazu pri Asvelu s 67:69. Premešala se je tudi stožiška zasedba, nazadnje po prihodu Zorana Dragića, a doslej brez stanovitnega napredka, čeprav se bo kmalu iztekel tudi januar, za katerega je trener Jurica Golemac napovedal igro po njegovih željah. Dočakal jo je le ob prebliskih, denimo v Valencii in proti Partizanu, kar močno otežuje napoved dvoboja. Ne nazadnje so se Olimpijini košarkarji tudi v prejšnji sezoni dobro držali na gostovanju pri Crveni zvezdi in izgubili z 81:82, v stožiški revanši pa jo skupili z 72:89. Obe zasedbi sta sicer podobno učinkoviti v napadu – Cedevita Olimpija je s povprečjem 83,9 točke najučinkovitejša v ligi ABA, rdeče-beli tretji z 82,6; vmes je FMP –, pri obrambnih nalogah pa prednjačijo Beograjčani s 66,8 prejete točke, Ljubljančani so precej slabši z 78,3. »Po neugodnem obdobju smo v zadnjih dneh končno ujeli vadbeni ritem. Zato pričakujem več energije in osredotočenosti. Crvena zvezda je glavni favorit v ligi ABA, saj ima na vsakem položaju po tri enakovredne igralce. Če želimo iztržiti ugoden izid, moramo prikazati eno od najboljših predstav v sezoni,« meni Golemac, ki na Olimpijini klopi še ni okusil zmage nad današnjim tekmecem. Ob zadnjem uspehu decembra 2019 (edinem po letu 2015) je moštvo še vodil Slaven Rimac. Eduardo Brozovič