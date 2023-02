Brata Prevc ostala zunaj ekipe: Peter zanesljivo ni vesel

Smučarski skakalci so danes opravili tri serije uradnega treninga na srednji skakalnici v Planici, ki so bile za slovenske reprezentante odločilne za uvrstitev med četverico za petkove kvalifikacije. Na treningih pod Poncami sta bila med šesterico najbolj razpoložena Anže Lanišek, nastopil je le dvakrat, in Timi Zajc. Oba sta krojila vrh. Selektor Robert Hrgota je že pred začetkom prvenstva napovedal, da bo v ekipo uvrstil najbolj razpoloženo četverico s treningov.

Na prvem treningu je bil Lanišek najboljši med vsemi, na drugem je zaostal le za reprezentančnim kolegom Zajcem, v tretje pa ni nastopil. Zajc je bil na prvem treningu šesti, na tretjem pa nato tretji med vsemi. Zelo dobro je skakal tudi Lovro Kos, ki je nanizal peti, deseti in šesti dosežek. Izkušeni skakalec Peter Prevc, ki je nanizal osmi, 13. in 14. dosežek, Žiga Jelar je bil 16., osmi in 33., vendar je testiral opremo, Domen Prevc pa 23., 48. in 29.

Hrgota je po treningu sporočil, da bo v kvalifikacijah ob Lanišku, Zajcu in Kosu nastopil še Jelar.

Odločitev ni bila lahka ...

»Odločitev ni bila lahka, je najtežja do zdaj. Morda Domen danes ne, ampak vsi ostali so bili blizu deseterice in pokazali visoko raven, Anže in Timi pa povsem na vrhu. Že pred startom smo določili, da imajo trije prednost, četrti pa je Lovro Kos. Težka odločitev je bila, ampak je bilo treba Petra odrezati s petkove tekme,« je sestavo ekipo po treningu pojasnil Hrgota.

»Zanesljivo ni vesel, ti prvi trenutki so najtežji. Pomembno je, da se umiri in ve, da je dobro pripravljen. S takšnimi skoki lahko konkurira za medaljo na veliki skakalnici. Pomembno je, da ostane zbran in da pride nazaj še močnejši,« pa je Hrgota pojasnil, kako je odločitev sprejel Peter Prevc.

Oba Prevca bosta v petek opravila trening v Kranju, nato pa bosta konec tedna ostala z ekipo na prizorišču SP v Planici.

Razočaran, a športno pošteno priznal izpad iz ekipe

»Sem kar zadovoljen, kar velik napredek glede na zadnje tekme in zadnji mesec. Se mi pa zdi, da bo žal premalo za uvrstitev v ekipo, kar bo pa kar velik zalogaj za 'prežvečiti'. Jaz, Domen in Lovro naj bi imeli interne kvalifikacije za zadnje mesto, Lovro je bil trikrat suvereno najboljši in mislim, da je vse jasno,« pa je bil po izpadu iz ekipe Peter Prevc razočaran, a športno pošteno priznal, da je Kos zasluženo dobil prednost.

Kvalifikacije bodo na sporedu v petek ob 17.45.