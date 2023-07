Alcaraz in Đoković v boj za zmago, Nemci pa domov

Wimbledon 2023 se je prevesil v drugi teden. In danes bo stopil na igrišče tudi španski čudežni deček Carlos Alcaraz. Pravzaprav zdaj njegovi podvigi niti niso več čudežni, je št 1. lestvice ATP, napovedujejo mu, da je edini, ki bi lahko na poti k letošnji lovoriki ustavil izjemnega Novaka Đokovića, zmagovalca obeh dosedanjih letošnjih turnirjev za grand slam v Melbournu in nazadnje v Parizu.

Res pa je, da bo imel Alcaraz že danes zelo zahtevno nalogo, saj tekmec v osmini finala Matteo Berrettini v letošnjem Wimbledonu igra na visoki ravni. V desetih nizih še ni izgubil igre na svoj servis, nazadnje je prepričljivo ugnal Alexandra Zvereva in tako Nemčija, dežela nekdanjih velikih teniških zvezdnikov Borisa Beckerja in Steffi Graf, v drugem tednu na jugu Londona ne bo imela nikogar niti v moški niti ženski konkurenci. Za vseh deset, vključno tako ob koncu tudi Zvereva, je tekmovanja konec.

»Pa sploh nisem tako razočaran, saj Berrettini igra sijajno. Če bo obdržal to raven, lahko osvoji turnir,« je prepričan Zverev. Italijan v pričakovanju današnjega velikega izziva ostaja na trdnih tleh: »Alcaraz je vendarle sedem let mlajši od mene in tudi 15 kilogramov lažji, naloga bo zame vse prej kot preprosta.«

In ženski del turnirja? Ko smo Kajo Juvan, našo edino udeleženko glavnega wimbledonskega turnirja v posamični konkurenci, vprašali, kakšna pričakovanja ohranja glede končnega razpleta med teniškimi igralkami, je poudarila, da so iz njenega zornega kota zdaj tri najbolj resne kandidatke za lovoriko: Iga Šwiatek, Arina Sabalenka in Jelena Ribakina. Obenem je tudi takšen vrstni red na vrhu lestvice WTA.

Novi val

Ljubljančanka, ki je po porazu v 2. krogu z Rusinjo Anastasijo Potapovo prišla za en dan domov, nato pa se odpravila na trening v Barcelono, bi seveda najraje končno zmago privoščila prijateljici Šwiatkovi, zaveda pa se, da sta tudi omenjeni tekmici odlični igralki.

Naslov iz lanskega Wimbledona brani Ribakina, takrat je podvig te Moskovčanke s kazahstanskim državljanstvom odmeval prav senzacionalno. Toda učenka priznane ruske teniške šole se tu ni ustavila, uveljavljala se je kot ena vodilnih igralk novega vala in tako je zdaj dejansko med udarnimi favoritinjami za novo zmagoslavje. V ponedeljkovem sporedu osmine finala se bo pomerila z Brazilko Beatriz Haddad Maio.

In tako se je zdaj, v nasprotju z lanskim Wimbledonom, že znašla pod bremenom pričakovanih zmag in uvrstitve vsaj v polfinale. Ob vprašanju na novinarski konferenci o pritisku pred prihajajočim drugim tednom letošnjega Wimbledona je odgovorila: »Res se ne bojim pritiska, ker v tem koledarskem letu igram dobro. Zbrala sem že več odličnih izidov, uvrstitve v finale odprtega prvenstva Avstralije zlepa ne bom pozabila. In želim si le naprej po poti uspeha.«