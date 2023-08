Albert Riera tudi v Celju ubral prave note (FOTO)

Poletje 2023 je prav posebno. Žal najbolj v znamenju vremenskih nevšečnosti in silovitih padavin. Tisti, ki si bodo vsaj po nečem lepem ohranili ta teden, pa so vsekakor privrženci nogometašev Olimpije, Celja in Maribora. Vsi trije so namreč preskočili že dve kvalifikacijski oviri na poti k ligaškim evropskim tekmovanjem. Olimpijin torkov uspeh je v domačih športnih krogih že dodobra odmeval, v novih napetih poglavjih četrtkovega večera sta se na želeni poti h konferenčni ligi odrezala štajerska kluba.

Josip Iličić je iz enajstmetrovke vijolične popeljal naprej po Evropi. FOTO: Miloš Vujinović, Mediaspeed

Zlasti celjski je tokrat pripravil lepo presenečenje. Šokiral je domačo Vitorio Guimaraes sredi Portuigalske, z golom Gregorja Bajdeta v 65. minuti izničil prednost tekmecev s prve tekme, nato pa se po imenitnem boju prebil do enajstmetrovk in bil v teh uspešnejši. V polno so za četo španskega stratega Alberta Riere zadeli Denis Popović, Lovro Bizjak, Matic Vrbanec in David Zec, junak pa je bil tudi vratar Matjaž Rozman. Gostitelji so med štirimi streli zadeli dva, pri Celjanih je zgrešil le Nino Kouter.

Celjski nogometaši so se proti Vitorii razveselili vitorie (zmage). FOTO: NK Celje

Toda kakorkoli: modro-rumeni so osupnili tekmece in si priigrali nadaljevanje kvalifikacij, v katerih se zdi Neman Grodno iz Belorusije celo lažje premagljiv od omenjenega portugalskega moštva. »Na Portugalskem smo verjeli v zmago, trener nam je ves dan namenjal spodbudne besede,« niso presenečale besede celjskega kapetana Popovića. Riera se je kot izjemen motivator v slovenskem nogometu predstavil že v prejšnji sezoni z Olimpijo, očitno pa je vsaj zazdaj prave note ubral tudi v knežjem mestu.

Konec tedna brez ligaških tekem Nogometna zveza Slovenije je zaradi izrednih vremenskih razmer, ki so z obilnim deževjem prizadele državo, odpovedala vse tekme 3. kroga 1. SNL. Pred tem so pri NZS na ponedeljek preložili tekmo med Aluminijem in Koprom, ki bi morala biti včeraj ob 20.15, a so nato odpovedali celoten krog. V ponedeljek bi se ob 17.30 morala meriti še Bravo in Celje, za danes sta bili predvideni tekmi Rogaška – Domžale (17.30) in Kalcer Radomlje – Olimpija (20.15), za nedeljo pa Mura – Maribor (17.30). Nadomestni termini teh tekem bodo znani naknadno. Zaradi vremenskih razmer je NZS preložila tudi vse tekme 2. kroga 2. slovenske lige.

Prestrogi najstrožji kazni

Maribor? Tu je zgodovina podvigov na mednarodnem nogometnem prizorišču že zelo pisana, o pripadnosti in ne nazadnje tudi potrpljenju občinstva ni nikakršnih dvomov. V Ljudskem vrtu je 7000 navzočih proti Differdangu za uvrstitev v 3. krog kvalifikacij za konferenčno ligo pričakovalo lažje delo. Po napetem večeru in remiju po 90 minutah (3:3; Kolar 5., Repas 62., Brnić 82.; Castro 27.-11 m, Trani 42., 46.) je bil v zadnji minuti podaljška odrešilen gol Josipa Iličića iz enajstmetrovke, ki jo je – tako kot tudi prvo za Luksemburžane – vijolični trener Damir Krznar ocenil za prestrogo dosojeno.

Maribor si je tako priboril spektakel v naslednjem krogu – najprej v Istanbulu in nato doma s Fenerbahčejem, velikanom turške nogometne scene.