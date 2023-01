Žiga Pance: Ne smemo se prehitro vdati v usodo

Nenavadno je, da je zastor čez domače hokejsko prvenstvo padel že v drugem tednu januarja. Toda obenem oba finalista, SŽ Olimpija in SIJ Acroni Jesenice, nadaljujeta svojo mednarodno sezono. Prva lovi vizum za drugi del tekmovanja v ICEHL, pred Gorenjci pa je boj za naslov zmagovalcev alpske lige. Po finalu in pričakovanem zmagoslavju Ljubljančanov z 2:0 v zmagah smo se pogovarjali z njihovim kapetanom Žigo Pancetom.

V vsej vaši pisani hokejski karieri še ni bilo januarja, ko bi imeli v vitrini obe domači lovoriki: tako za naslov prvakov kot tudi pokalno. Kako se ozirate k prikazanemu, predvsem v zadnjih dneh?

»Ubraniti dve lovoriki v zdajšnji domači konkurenci je morda videti preprosto, toda tekme z Jesenicami so vselej posebne in tudi zahtevne. Igrali smo na vso moč. In zato je zdaj za nas še pomembnejše, da smo se prepričali o svoji moči, ker nam doslej v ICEHL ni šlo vse po željah.«

Domači finale je bil bolj obiskan od tekem sezone v ICEHL in AHL.

»To je pač tako, derbi je vselej med najbolj obiskanimi tekmami sezone. Upam le, da je to začetek vrnitve gledalcev na tribune. V tej sezoni res potrebujemo privržence, ki so bili v preteklosti naš dodatni igralec.«

Lepo je biti v moštvu, ko gre vse po načrtih. Pa ne gre le za kapetana. Pomembno je, da se zdaj ne zlomimo in prehitro vdamo v usodo.

Seveda bo treba veliko energije vložiti tudi v nadaljevanju sezone na ledu, kajne?

»Z energijo in bojevitostjo iz tega finala bomo pristopili tudi na naši naslednji tekmi v petek v Szekesfehervarju. Zdaj smo dobili tudi vsaj nekaj samozavesti, padli smo namreč v luknjo, morda prav uspeh v tej slovenski končnici zdaj zasuče našo zgodbo.«

Je bila že zaradi te luknje, ki ste jo omenili, psihološka priprava na finale z Jesenicami zahtevna?

»Enostavno smo morali biti od prvega do zadnjega močni v glavi. Ti dve tekmi sta prišli ob pravem času, ker smo pokazali bojeviti značaj, za katerega sem prepričan, da ni kar tako izginil.«

Ste dolgoletni reprezentant, igrali ste pri številnih tujih klubih. Kako zdaj gledate na Olimpijo v ICEHL in dejstvo, da vašemu klubu na tej ravni trenutno ne gre?

»Najlažje je iskati krivce in izgovore v tej sezoni. A pred enim letom se nam je marsikaj zasukalo v želeno smer, imeli smo tudi srečo, ki si jo v športu moraš prigarati. Še vedno imamo kakovostno ekipo, kemijo, a delamo preveč napak, ki jih v prejšnji sezoni nismo.«

Izgubili ste lepo število pomembnih igralcev: pri moštvu ni več Aleša Mušiča, Gulliama Leclerca, Blaža Tomaževiča, Mitje Robarja, Sebastiena Picheja ...

»Se strinjam, toda v slehernem klubu igralci prihajajo in odhajajo in vedno znova moraš najti pravo kemijo tudi v prenovljenem moštvu. Vem, najlažje je iskati izgovore, toda le led razkrije razmerja moči. Seveda je za glavo težko, ko se znajdeš v takšni luknji, v kakršni smo mi zdaj v ICEHL, ko poslušaš kritike in komentarje. Toda profesionalci smo, moramo stopiti skupaj.«

Lepo je biti kapetan, ko se zmaguje, toda v tej sezoni je zmag malo ...

»Se strinjam, lepo je biti v moštvu, ko gre vse po načrtih. Pa ne gre le za kapetana. Pomembno je, da se zdaj ne zlomimo in prehitro vdamo v usodo. Drugi del sezone je še vedno dosegljiv, kot sem vam dejal, pa igrišče vedno pokaže, koliko kdo velja. In igralci moramo storiti vse, da bomo boljši kot v zadnjih mesecih.« Siniša Uroševič