Zgodba o CR7 še bolj sanjska: za vstajenje iz pepela ima veliko zaslug selektor

Cristiano Ronaldo je postal svetovni rekorder 23. marca letos, ko je igral 197. tekmo za Portugalsko, od torka je prvi v zgodovini nogometa z 200 nastopi v državnem dresu. Njegov dosežek je toliko več vreden, ker vodi tudi na lestvici najboljših reprezentančnih strelcev na svetu s 123 goli in ker je pri 38 letih prinesel svoji izbrani vrsti zmago na zadnjem gostovanju na Islandiji za nove tri točke v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo.

Ronaldo je debitiral v članski selekciji Portugalske 20. avgusta 2003, ko je ob polčasu prijateljskega dvoboja s Kazahstanom zamenjal svojega vzornika Luisa Figa. Skoraj 20 let pozneje doživlja novo pomlad. Ko je kazalo, da se naglo bliža koncu igralske kariere, saj je tako pri Manchester Unitedu kot na lanskem SP povečini grel klop za rezervne igralce, 30. decembra pa našel zatočišče daleč od oči pri Al Nassru v Savski Arabiji, je znova dobil veselje do igre.

Za vstajenje CR7 iz pepela ima veliko zaslug novi portugalski selektor. Španec Roberto Martinez je prevzel moštvo po mundialu, na katerem je Portugalska izpadla v četrtfinalu proti Maroku, in se uspešno lotil kvalifikacij za euro. Po vrsti so padli Liechtenstein (4:0), Luksemburg (6:0), BiH (3:0) in Islandija (1:0), Ronaldo pa je kar šestkrat zatresel mrežo tekmecev. Imenitni niz je začinil z zadetkom v 89. minuti tekme v Reykjaviku.

Še vedno ima tremo

»Tako je zgodba še bolj sanjska. Tekma je bila trda, Islandci so me pošteno mlatili po nogah. 200 reprezentančnih tekem ni mačji kašelj, so odraz vztrajnosti, ljubezni do nogometa in Portugalske,« pravi Ronaldo. Od skupno 123 golov jih je največ zabil Luksemburgu (11), Litvi, Švedski (po 7), Andori in Madžarski (po 6). A kot pravi, bi rad naslovoma z EP 2016 in lige narodov 2019 dodal še kakšno lovoriko za Portugalsko.

»Dosegel sem veliko rekordov, toda lahko rečem, da oni bolj lovijo mene kot jaz njih. Zame so vedno najpomembnejši moštveni dosežki, zato bi rad dodatno obogatil nogometno zgodovino naše domovine. Ob zvokih himne imam še vedno tremo, zavedam se odgovornosti, ker sem kapetan moštva in zgled številnim mladim. Spet sem zajahal prijeten val in na njem bi rad jezdil še naprej. Motiva mi ne primanjkuje,« zagotavlja. Na večni svetovni lestvici nastopov v izbrani vrsti mu sledi Kuvajtčan Bader Al-Mutawa (196), med še vedno dejavnimi reprezentanti pa mu je najbližje tri leta mlajši Lionel Messi (175), ki je dosegel 103 gole za Argentino.