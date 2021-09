Že preveč dobro se razumejo

Odbojka ne počiva oziroma ne da počivati, komaj se je končala reprezentančna sezona, že je tu klubska. Konec tedna se bo začelo slovensko prvenstvo, ACH Volley si bo želel povrniti državno in pokalno lovoriko, v ta namen je pripeljal tudi enega najboljših prostih igralcev na svetu Janija Kovačiča. A izgubljeni finale evropskega prvenstva proti Italiji bo še nekaj časa skelel tudi po dveh sezonah v Ravenni povratnika v dres oranžnih zmajev.



So se občutki po skoraj poldrugem tednu po finalu eurovolleyja že kaj polegli, kakšni so zdaj?

»Polegli so se, a še vedno je pri vseh igralcih prisoten grenak priokus. Čeprav so si Italijani to zmago zelo zaslužili, smo tudi sami bili zelo blizu nje, imeli svoje priložnosti. Tudi zaradi tega nam je žal, da nismo osvojili naslova evropskega prvaka. Drugače pa je to spet vrhunski rezultat. Nič, gremo naprej, z glavami smo že pri klubih, imamo nove cilje, zanje zdaj delamo.«



Kar nekaj slovenskih reprezentantov igra v italijanski ligi. So vas mladi azzurri, predvsem Alessandro Michieletto, Daniele Lavia in Yuri Romano, vseeno presenetili, zmagali so že na tekmi v skupini?

»Zelo kakovostni igralci so, tudi v italijanskem prvenstvu so to že pokazali. Vsi, ki so bili v prvi postavi na EP, so v udarnih postavah tudi v klubih. Niso neke zamenjave, tudi v klubih imajo svojo vlogo. Kot ekipa so bili zelo dobro sestavljeni, že od prve tekme so super delovali. Že na uvodnem obračunu proti nam so pokazali, da bodo resen tekmec za naslov prvaka.«



Levoroka igralca Michieletto in Romano sta bila sila neugodna, zanju je treba tudi pravilno postaviti blok.

»To je bila težava tudi zaradi tega, ker denimo Romana nismo poznali, igral je v drugi italijanski ligi. Nismo ga poznali niti igralci, tudi sam sem ga prvič videl. Presenetil me je, on je tudi zasukal finalno tekmo.«



Selektorju Albertu Giulianiju je potekla pogodba, ste igralci za to, da še naprej opravlja to strokovno funkcijo?

»Večina je za to, da ostane, v zadnjih letih smo z njim vedno tudi naredili rezultat. Tudi dobro se razumemo, v nekaterih pogovorih je omenil, da se že preveč dobro razumemo, in da je to morebiti postala že težava. Ni vse odvisno od nas, nekateri bodo imeli neko besedo pri tem, večinoma pa je odvisno od njega, kako se bo odločil.«



Pri ciljih ACH Volleyja v novi sezoni pa ni kaj filozofirati. To sta povrnitev naslova državnega in pokalnega prvaka.

»To so klubski cilji, tudi igralci imamo enake. Za to se bomo morali zelo potruditi, ker sta tudi Calcit Volley in Merkur Maribor v zadnjih letih pokazala, da sta vedno tam nekje z nami. Če igraš malce slabše, te tudi premagata, tako da bomo morali vsako tekmo iti na polno. In tudi se na vsakem treningu čim bolje pripraviti, da bomo na koncu osvojili omenjeni lovoriki. Sezona bo težka, a menim, da cilja lahko dosežemo.«



V ACH ste že igrali, kako bi po tem času priprav, ko ste z ekipo, primerjali tisto nekdanje moštvo in zdajšnje?

»Težko je to reči, zdaj smo tudi komaj prvi teden skupaj, ne poznamo se še dovolj dobro. Imamo nekatere bolj izkušene igralce, kot smo jih imeli takrat, denimo takrat smo bili mlajši, bolj energični. A kot sem omenil, se še spoznavamo.«

