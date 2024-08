Zasavski orel napada, ko je najbolj strmo (FOTO)

V 12. etapi kolesarske dirke po Španiji je bila zgodba dneva zmaga Pabla Castrilla iz ekipe Kern Pharma, ki je pred startom prejela novico o smrti ustanovitelja in nekdanjega prvega moža ekipe Manola Azcone. Kandidati za končno zmago 8. septembra v Madridu so na ciljnem vzponu na smučarsko središče Manzanedo dirkali, kot da niso hoteli odvzeti preveč pozornosti temu trenutku, vendar so Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) in druščina predvsem hranili moč za precej zahtevnejši zaključek današnje 13. etape.

9,3 % znaša povprečni naklon ciljnega vzpona 13. etape.

»Drugoligaške« ekipe redko dobijo priložnost za nastope na tritedenskih dirkah, še redkeje za etapne zmage na njih. Običajno se njihovi kolesarji udeležujejo pobegov, obsojenih na neuspeh. Tokrat ni bilo tako, 23-letni Castrillo, ki smo ga letos spremljali tudi na dirki po Sloveniji (končal jo je na 5. mestu), je bil del močne ubežne skupine, v kateri so ga na ciljnem vzponu obkrožali le tekmeci iz zasedb svetovne serije.

Presenetil jih je z napadom 10 km pred ciljem, čeprav sta bila med njimi tudi eden od najzvestejših pomočnikov Tadeja Pogačarja Marc Soler (UAE) in Jhonatan Narvaez (Ineos), ki bo to postal v prihodnji sezoni, v letošnji pa je Pogiju še preprečil, da bi na Giru nosil rožnato majico od prve do zadnje etape.

Ekvadorec tokrat ni imel moči, da bi sledil 23-letnemu Špancu, ki je slavil svojo prvo zmago med profesionalci in prvo za Kern Pharme (na Vuelti nastopa s povabilom prirediteljev) na tritedenskih dirkah ter v cilju v solzah trdil, da mu je moč v boju zanjo vlil tudi pokojni Azcona.

Spet prihaja 20-odstotni naklon

Šest minut in pol za njim je v cilj prikolesarila skupina favoritov, na čelu katere so bili domala ves dan pomočniki nosilca rdeče majice Bena O'Connorja iz ekipe Decathlon Ag2r. Med 15,4 km dolgim ciljnim vzponom s povprečnim naklonom 4,7 odstotka so se v ospredju pojavili tudi Rogličevi »rdeči biki«, kar bi lahko bila priprava za napad v strmejšem zaključku. Vendar ga 34-letni Kisovčan, ki je dan prej O'Connorju odščipnil 37 sekund, ni sprožil. Tako je njegov zaostanek za vodilnim Avstralcem ostal nespremenjen pri 3:16 minute.

Po 13. etapi bržkone ne bo več tako. V zaključku 175,6 km dolge preizkušnje se bo karavana Vuelte povzpela na 7,5 km dolg vzpon na Ancares s povprečnim naklonom 9,3 odstotka. Na njem se po položnih uvodnih dveh kilometrih cesta postavi pokonci. V naslednjih petih kilometrih povprečni naklon znaša 12 odstotkov in na najbolj strmem odseku v zadnjem kilometru in pol dosega 20 odstotkov. To so strmine, na katerih je doslej najbolj blestel Roglič in si tudi prikolesaril zmagi v četrti in osmi etapi.