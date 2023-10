Žan Kranjec: Pritisk športne javnosti ni moteč

Ko se ozremo k dosežkom slovenskih alpskih smučarjev v zadnjih letih, je zagotovo najvidneje podčrtamo ime Žana Kranjca. Srebrni olimpijec iz Pekinga '22 je že dolgo med najboljšimi veleslalomisti na svetu, nazadnje je bil v skupni razvrstitvi zime v tej disciplini na 3. mestu. Posebej rad pa tekmuje na ledeniku Rettenbach nad Söldnom, kjer bo v nedeljo uvodna moška preizkušnja sezone 2023/24. Z njim smo se pogovarjali v hotelu Neue Post v dolini, kjer že vrsto let biva slovenska reprezentanca v dneh söldenskega uvoda v sezono.

Žan, zadnja leta ob pomanjkanju snega prinašajo zahtevne razmere za trening pred sezono. Kako ste se prebili skozi svoje naloge v teh sklepnih pripravah za Sölden in nato nadaljevanje sezone svetovnega pokala?

»Glede na razmere, ki so zdaj po Evropi, se mi zdi, da za nas na treningu v bližnjem Pitztalu niti ni bilo tako slabo. Res pa je, da je veliko tistega ledeniškega ledu, kar med smučanjem povzroča težave. S tem pa so se seveda soočali vsi tisti, ki so v zadnjih dneh vadili na ledenikih. Ni optimalno, toda glede na razmere je vsaj solidno.«

Sölden vam je sicer glede na številne uspešne nastope očitno posebej pri srcu, že več kot desetletje je naokrog od vašega tukajšnjega premiernega nastopa – kaj je to, kar vam tukaj tako ustreza?

»Drži, če zdaj pobrskam po spominu, imam res že lepo število nastopov na želeni ravni. Ta dolga strmina je očitno kot nalašč zame in moje smučanje. Že dolgo mi je tu všeč, obenem pa je tudi res, da sem prišel na to prizorišče vedno znova na visoki ravni pripravljenosti.«

Pred vami in vašimi številnimi tekmeci je sicer sezona brez velikega tekmovanja, v tej sezoni tako ni niti olimpijskih iger niti svetovnega prvenstva. Kako bo potemtakem z uravnavanjem tekmovalne pripravljenosti, kako in kdaj se lotiti posameznih ciljev?

»Ni velike tekme, še vedno pa so priprave potekale običajno in brez velikih odstopanj v primerjavi s preteklostjo. Sleherna tekma za točke svetovnega pokala mi predstavlja prav posebno motivacijo. Tako je bilo vedno doslej in tako bo tudi v tej novi zimi. Želim si biti hiter na sleherni tekmi, seveda tudi ob mislih, da bi bil kar najboljši v skupnem seštevku. In po tej plati mi je pravzaprav enako, ali zima ponuja veliko tekmovanje ali ne. Vedno se pripraviš resno, garaš za točke svetovnega pokala, če pa napoči sredi februarja še čas iger ali prvenstva, je pač zame to še ena veleslalomska preizkušnja več, na kateri se želim pokazati v kar najbolj konkurenčni podobi.«

Ta mali kristalni globus v veleslalomski razvrstitvi, glede na to, da ste že dolgo v najožjem vrhu tekmovalcev v tej disciplini, vam najbrž predstavlja poseben izziv, kajne?

»Nedvomno. Seveda je ključno, da se ustrezno zbereš za vsako tekmo posebej in se ne obremenjuješ, kako bo čez teden, mesec ali ob koncu sezone. Toda obenem mi zagotovo ta globus, ki ga omenjate, predstavlja izjemno željo, z njim bi zaokrožil marsikaj, kar sem že dosegel na športni poti.«

Kako pa gledate na ta pričakovanja slovenskih spremljevalcev alpskega smučanja, ki seveda dobro vedo, da ste zdaj že nekaj časa v moški konkurenci naš edini reprezentant, ki lahko vedno znova meri na najvišja mesta?

»Zdaj to občutim že nekaj časa, zavedam se, da je tako, poznam pričakovanja domače športne javnosti in vsaj meni se zdi, da si zaradi tega ne ustvarjam kakšnega dodatnega pritiska.«

Kako je bilo sicer v tem dolgem poletno-jesenskem pripravljalnem obdobju, kaj ste počeli, ko niste vadili in razmišljali o izzivih smučarske zime?

»Takrat precej časa namenim druženju s prijatelji in tudi kakšnim športnim aktivnostim, denimo tenisu.«

Spremljate tudi vrhunske teniške igralce, imate kakšnega favorita?

»Rad gledam tenis, tako kot tudi druge športne dogodke. Kadar je Novak Đoković na igrišču, navijam zanj.«

Spominjam se, da ste mi lani govorili, kako ste si v Parizu v živo ogledali finale nogometne lige prvakov med Realom in Liverpoolom. Ste tudi v letošnjem poletju med smučarskim oddihom obiskali kakšen športni spektakel?

»Pravzaprav je bilo to že pred poletjem. Ko smo bili v Andori na finalu sezone svetovnega pokala, se nam je ponudila priložnost ogleda nogometnega clasica med Barcelono in Realom. Užival sem na mogočnem stadionu med 95.000 gledalci.«

In kaj je naslednje na vašem seznamu željá, ko gre za ogled vrhunske športne prireditve?

»Uf, rad bi bil še marsikje. Denimo na kakšni dirki formule 1, rad bi si ogledal mojstre karavane motoGP, vsekakor tudi teniški dvoboj na katerem od največjih turnirjev, košarkarsko tekmo lige NBA, najbrž še kaj.«

In tudi v teh omenjenih panogah posebej spremljate kakšnega posameznika ali ekipo?

»V formuli 1 sem privrženec Ferrarija, v tenisu, kot se vam dejal, spremljam Đokovića, močno spoštujem tudi vzpon Carlosa Alcaraza. Tako kot uživam sam tekmovati, me vedno znova navdušujejo tudi športniki v drugih panogah.«