Začel kot idiot, ki je kupil trop zgub

Marku Cubanu ne gre slabo v poslovnem življenju, čeprav je začel z ničle. Pri 63 letih je njegovo neto premoženje vredno štiri milijarde evrov. A tudi bogataši imajo svoje strasti in kot velik ljubitelj košarke ter lastnik franšize Dallas Mavericks se je v začetku leta 2022 razveselil dveh zaporednih zmag svojega moštva.

Ob uspehu v Oklahoma Cityju (95:86) tudi vrnitve Luke Dončića. V prvem nastopu po desetih tekmah prisilnega počitka (Dallas jih je dobil polovico) zaradi poškodbe gležnja in okužbe s koronavirusom mu je le malo manjkalo do trojnega dvojčka, saj je v 31 minutah zbral 14 točk, 10 asistenc in 9 skokov. Cuban je prešerno proslavil 18. zmago v 36 dvobojih sezone, danes pa se bo nedvomno spomnil na 4. januar 2000, ko se mu je končno uresničila velika želja in je postal lastnik moštva Dallas Mavericks.

Za 251 milijonov evrov ga je odkupil od Rossa Perota ml. in se ozrl na mlada leta, ko si ni mogel privoščiti, da bi odštel deset dolarjev za vstopnico. Odraščal je namreč v delavski družini v Pittsburghu in nenehno iskal priložnostne zaposlitve, da se je lahko prebil skozi šolska leta in študij poslovne smeri, po selitvi v Dallas leta 1982 pa je sprva dela kot natakar.

Sprva reven in debel

»Velikokrat nisem imel niti beliča v žepu, zato sem moral spati na tleh. Nenehno sem iskal ustanove, ki so delile hrano siromakom, in nekako zbral denar za vrček piva, tako da sem bil debel in imel svoj pogled na zabavo. In ko se mi je začela debeliti še denarnica, nisem bistveno spremenil odnosa do življenja, čeprav sem se vsak dan počutil bolj čednega,« v šali pravi Mark Cuban.

Svet revnih je dokončno zapustil po ustanovitvi podjetja MicroSolutions za računalniško programsko opremo, ki ga je leta 1990 prodal za 5,3 milijona evrov. In to je bil šele začetek. Zajahal je val nove tehnologije in si omislil pretočno glasbeno platformo broadcast.com, s katero je leta 1998 prestopil prag dolarskih milijarderjev, leto dni pozneje pa sta jo s poslovnim partnerjem Toddom Wagnerjem prodala Yahooju za pet milijard dolarjev. S tem so se mu odprla glavna vrata do franšize Dallas Mavericks. »To je predvsem poslovna poteza, a takšne vrste, v katero sem pripravljen vložiti toliko denarja, da bo zacvetela,« je zagotovil takrat 41-letni Cuban in poskušal ostati zvest obljubi, čeprav pravila lige NBA ne dopuščajo preskakovanja stopnic.

Košarkarji Dallasa so leta 2011 vendarle osvojili naslov prvaka, zdaj pa se postopoma poskušajo vrniti na vrh po edinih treh sezonah (2016–2019) z negativno bero. Hkrati je rasla tudi vrednost kluba, ki po Forbesovi oceni znaša 2,39 milijarde evrov in je na 9. mestu v elitni ligi. »Sprva so se mi smejali, češ da sem kot idiot odštel takrat rekordni znesek za trop zgub. Toda na nakup moštva nisem nikoli gledal kot na naložbo. Preprosto imam rad košarko in sem velik navijač Dallasa. Počutim se blaženega, ker mu lahko pomagam,« ocenjuje Mark Cuban, 11. najpremožnejši lastnik kluba v ligi NBA.