Vse je enkrat prvič – tudi za Maxa

Tudi v Spa-Francorchampsu, zadnji postaji formule 1 pred enomesečnim poletnim premorom, je bil Red Bull nepremagljiv. Max Verstappen, ki je bil najhitrejši tudi v sobotnem deževnem sprintu, je slavil novo zanesljivo zmago – osmo zaporedno, deseto letošnjo in skupno 45. v kraljevskem avtomobilističnem razredu. In to kljub temu, da je po kazni zaradi novega menjalnika veliko nagrado Belgije začel šele s šestega startnega položaja!

»No, s tega izhodišča pa še nisem zmagal. Vse je enkrat prvič,« se je po novem podvigu pošalil 25-letni Nizozemec, ki že od nekdaj vozi izjemno hitro, v zadnjem obdobju pa tudi sila premišljeno. Kolikor je to pač na dirkah sploh mogoče. »Zavedal sem se, da moram 'preživeti' le prvi zavoj, kjer se lahko zaradi startne gneče hitro zapleteš,« je pojasnil Verstappen, pri čemer je imel verjetno v mislih tudi uvodno trčenje Carlosa Sainza mlajšega (Ferrari) in Oscarja Piastrija (McLaren), ki je bilo usodno tako za 28-letnega Španca kot za šest let mlajšega Avstralca.

Na odru tudi Leclerc

Nizozemski šampion se je uspešno ognil pastem, iz prvega ovinka pospešil kot četrti ter nato kot za stavo prehitel preostale tekmece Lewisa Hamiltona (Mercedes), Charlesa Leclerca (Ferrari) in po uvodnem postanku v boksih še moštvenega sotekmovalca Sergia Pereza, pred katerim je imel v cilju 22,305 sekunde naskoka. »Rdečima bikoma« je na zmagovalnem odru družbo delal tretjeuvrščeni Leclerc (+ 32,259). Njegova prednost je bila torej na koncu tolikšna, da bi si lahko privoščil še dodatno menjavo gum, s katero bi se pognal še v lov na točko za najhitrejši krog. To si je potem pridirkal četrtouvrščeni Hamilton (+ 49,671).

Max beži že za 125 točk Vrstni red za SP (15/28): 1. Verstappen (Niz, Red Bull) 314 2. Perez (Meh, Red Bull) 189 3. Alonso (Špa, Aston Martin) 149 4. Hamilton (VB, Mercedes) 148 5. Leclerc (Mon, Ferrari) 99

Od daleč je bilo – tako kot že večkrat prej – videti vse tako preprosto. A tudi Verstappen je imel trenutek, ko mu je zastal dih. Ko je namreč sredi dirke padlo nekaj dežnih kapelj, ga je pri visoki hitrosti na vlažnem robniku skozi znameniti dvojni zavoj Eau Rouge (rdeča voda) malce zaneslo, za hip je izgubil nadzor nad svojim bolidom, vendar ga je nemudoma ujel in se nato odpeljal prepričljivi zmagi nasproti.

Naslednja preizkušnja formule 1 bo na sporedu 27. avgusta v nizozemskem Zandvoortu, kjer je prav tako pričakovati ogromno gledalcev. V Spa-Francorchampsu so jih minuli konec tedna našteli kar 380.000.