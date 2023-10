V Stožicah za začetek nov rebus

Začetki tekmovalnih sezon vedno prinašajo velike uganke, prenovljenim moštvom še toliko večje. Košarkarji Cedevite Olimpije so šli še korak naprej in v 1. krogu lige ABA poskrbeli za izjemno zahteven rebus. Proti Megi so pred dvema tednoma klonili v regionalnem superpokalu s 75:88 in zaostajali že z 20 točkami razlike, v sobotni stožiški revanši pa so tik pred polčasom vodili z 62:40. Preostanek tekme so izgubili s 27:47 in se ob nasmehu Fortune ognili novemu porazu, saj so imeli Beograjčani celo met za zmago.

Po tesnem uspehu z 89:87 (za Ljubljančane Cobbs 19, Blažič in Matković po 14, Stewart in Armand po 10, Ščuka 7, Jones 6, Sow 5, Glas 4, za Mego Topić 25 in Miljenović 18) je imel Olimpijin trener Simone Pianigiani zelo mešane občutke. Zmaga je vedno precej prijetnejša kot poraz, toda hud padec v drugem polčasu je pokvaril končni vtis. Ne nazadnje bodo njegovi košarkarji že jutri začeli avanturo v evropskem pokalu proti Hapoelu v Tel Avivu.

»Nismo še povsem pripravljeni na začetek sezone, Mega pa je odlična ekipa z zelo dobrimi košarkarji, ki bodo kmalu zvezde. Naši fantje so se želeli dokazati v očeh navijačev, četudi moštvo ni bilo v dobrem stanju. Zaradi zdravstvenih težav Roka Radovića in Nikole Radičevića ter prihoda Dewayna Stewarta tik pred zdajci so neredki igrali na položajih, ki niso njihovi primarni,« je poudaril izkušeni italijanski strateg.

Vidni vlogi Ščuki in Glasu

Pianigiani je ob svojem ognjenem krstu v ligi ABA ostal zvest napovedi, da bo namenil vidni vlogi 21-letnemu Luki Ščuki in leto starejšemu Gregorju Glasu. Prvi je dobil priložnost v začetni peterki in igral skoraj 23 minut, drugi je prebil na parketu dobrih 20 minut. Po učinku sta vendarle ostala v senci starejših soigralcev, predvsem organizatorja Justina Cobbsa, a tudi Meginega upa srbske košarke, 18-letnega dirigenta Nikole Topića, sina nekdanjega reprezentanta ZR Jugoslavije Milenka Topića.

Krka bo danes ob 17. uri gostovala pri FMP.