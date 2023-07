V Stožicah se bodo vrstila močna moštva

Minulo jesen in pomlad so košarkarji Cedevite Olimpije, njihovi nadrejeni in tudi navijači razočarano ugotavljali, kako neprijetno se lahko vleče tekmovanje v evropskem pokalu, če nimaš konkurenčnega moštva. Ljubljančani so namreč v 18 nastopih iztržili le tri zmage, kar je bila druga najslabša bera med 20 sodelujočimi zasedbami. Po včerajšnjem žrebanju za novo sezono lahko le ugibamo, kako zahtevna je skupina A, v kateri bodo igrali. V Stožicah bodo še nekaj časa oblikovali novo zasedbo, prav tako njihovi tekmeci.

Pred peto zaporedno sezono nastopanja v evropskem pokalu so Cedevito Olimpijo na podlagi triletnih mednarodnih dosežkov uvrstili v tretji kakovostni razred skupaj z nemškim prvakom Ulmom. Žreb v Barceloni je nato določil, da bodo njeni izzivalci tako kot lani Joventut (v prejšnji sezoni polfinalist španske končnice), Prometej iz Ukrajine, ki je zaradi vojne v domovini igral v latvijsko-estonski ligi in osvojil prvo mesto, ter Umana (5. v Italiji).

S trojico dobrih znancev je v takratnih šestih soočenjih iztržila le eno zmago (proti Benečanom), Joventut in Prometej sta se pozneje uvrstila v polfinale, v katerem sta bila premočna Gran Canaria in Türk Telekom. V skupini A bodo igrali še njen prvi nosilec, izraelski podprvak Hapoel iz Tel Aviva, Paris Basketball (v prejšnji sezoni 9. v Franciji), lani ustanovljeni Wolves Vilnius (3. v rednem delu litovskega DP), Bešiktaš (14. v Turčiji), Hamburg (15. v Nemčiji) in London Lions, šampioni Velike Britanije.

V končnico le prva šesterica

»Naša skupina je privlačna in močna. O tekmovalnih ciljih še ne moremo govoriti, saj vsa moštva še vedno sestavljamo ekipe, brez dvoma pa si želimo izboljšati uvrstitev iz prejšnje sezone,« je po žrebu poudaril Olimpijin direktor Davor Užbinec. V skupini B se bodo borili branilka naslova Gran Canaria iz Španije, ki ni zbrala dovolj denarja za napredovanje v evroligo, Budućnost (Črna gora), Ulm (Nemčija), Bourg (Francija), Türk Telekom (Turčija), Liatkabelis (Litva), Aris (Grčija), Trento (Italija), Slask (Poljska) in Cluj-Napoca (Romunija).

Redni del tekmovanja v evropskem pokalu se bo tretje leto zapored odvijal v dveh desetčlanskih skupinah z 18 krogi. Končnica pa bo prinesla nekaj pomembnih novosti, ki bodo nastopajočim otežile delo. V izločilne boje se bo uvrstilo le po šest najboljših moštev iz vsake skupine (v prejšnji sezoni osem), po dve najvišje uvrščeni pa bosta neposredno napredovali v četrtfinale. V osmini finala se bodo 3., 4., 5. in 6. ekipe v skupinah navzkrižno udarili na eni sami tekmi v dvorani bolje uvrščenega, podobno velja za četrtfinale, v polfinalu in finalu pa se bodo zasedbe pomerile do dveh zmag.