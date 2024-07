V olimpijski vasi umrl trener

V olimpijski vasi je umrl boksarski trener Lionel Elika Fatupaito iz Samoe, je potrdila mednarodna boksarska zveza (Iba). Zapisali so, da je s svojo predanostjo in strastjo do športa pustil neizbrisen pečat v boksarski skupnosti, njegova zapuščina pa bo navdihovala prihodnje generacije.

Šestdesetletnik je umrl v petek dopoldne zaradi zastoja srca. Policija je potrdila, da je umrl naravne smrti, je poročal britanski The Telegraph.

Samoo sicer na olimpijskih igrah zastopa 24 športnikov, med njimi boksar Ato Plodzicki-Faoagali.

Mednarodna boksarska zveza (IBA) je v izjavi obžalovala smrt trenerja samoanske boksarske reprezentance, v olimpijski vasi na igrah v Parizu 2024.

»Izrekamo naše najiskrenejše sožalje družini, prijateljem in kolegom Lionela Elika Fatupaita, državnega boksarskega trenerja Samoe, ki je tragično umrl,« so sporočili iz organizacije glede trenerjeve smrti ta petek, sprva zaradi srčnega infarkta.

»Lionelova predanost in strast do športa sta pustili neizbrisen pečat v boksarski skupnosti.«

»Njegova zapuščina bo še naprej navdihovala prihodnje generacije. Naše misli in molitve so s samoansko ekipo in vsemi, ki jih je prizadela ta huda izguba,« so sporočili iz IBA.

»Luafalealo Paige Talalelei, predsednik samoanskega olimpijskega komiteja, je prav tako potrdil in obžaloval smrt tehnika, priznanega kot enega glavnih trenerjev države, ki je bil v francoski prestolnici na pripravah boksarja Tupuola Ato Plodzicki-Faoagali.«