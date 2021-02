V Nemčiji sneg kakor sladoled

Odlični nastopi vodilnih slovenskih smučarskih skakalk v tej sezoni so sijajna napoved letošnjega vrhunca – svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, ki ga bo med 23. februarjem in 7. marcem gostil Oberstdorf. Ema Klinec, ki je pred tednom dni na Ljubnem prispevala levji delež k zgodovinski premierni zmagi naše ženske ekipe in med posameznicami navdušila z drugim mestom, se je slovesne razglasitve najboljših udeležila tudi v Titisee-Neustadtu, kjer je bila v soboto tretja. Vrhunsko pripravljenost je potrdila tudi včeraj, ko je zaokrožila elitno peterico.



»S prikazanim sem tokrat zadovoljna. Moj prvi skok je bil malce zadržan, vendar brez večjih napak. Drugi skok je bil boljši, toda tekma je bila na tako visoki ravni, da je bilo treba biti za stopničke stoodstoten,« je pojasnila 22-letna članica SSK Žiri in se z nasmeškom spomnila sobotnega podviga na doslej največji ženski napravi v svetovnem pokalu: »Dež, dež, dež. Glede na to, da je bilo tudi na Ljubnem prizorišče precej mokro, bi že skoraj rekla, da smo navajeni takšnih razmer.« Ob tem je še pripomnila, da si želi še višje, vendar pa se dobro zaveda, da se morajo za najvišje uvrstitve pokriti vsi dejavniki.



Zelo dobro se je obakrat odrezala njena klubska kolegica Nika Križnar, ki je (do)skočila na peto in šesto mesto. Nasmejana je bila tudi Jerneja Brecl (13. in 10.), ki je še drugič po Oberstdorfu 2018 zaokrožila najboljšo deseterico (»Za mano je super dan. Boljša skoka sem prihranila za tekmo.«), obakrat se je med dobitnice točk prebila tudi Urša Bogataj (20. in 13.). Titisee-Neustadt pa bosta poskušali čim prej pozabiti Katra Komar in Špela Rogelj, ki sta obakrat ostali brez točk.



»V boju za stopničke smo tokrat malenkost zgrešili, na žalost tudi številke niso bile na naši strani, kljub temu pa smo dosegli čudovit ekipni izplen,« je ocenil slovenski selektor Zoran Zupančič, ki je zaradi večdnevnega dežja sneg na jugozahodu Nemčije, kjer je obakrat zmagala Avstrijka Marita Kramer in se še utrdila na vrhu skupne razvrstitve, primerjal s sladoledom. Naslednje tri preizkušnje bodo konec tedna v Hinzenbachu.

Pavlovčič tik pod odrom

Potem ko so nekateri po manjši krizi, v katero je padel ravno na novoletni turneji, že odpisali Bora Pavlovčiča, je 22-letni smučarski skakalec iz ND Rateče-Planica hitro premagal težave, s katerimi se je spopadal v začetku januarja, in se vrnil med najboljše. Na prvi tekmi v Willingenu je navdušil s četrtim mestom.



Tako si je Pavlovčič priskakal svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu; do tega konca tedna je najvišje med elito posegel s sedmim mestom konec novembra lani v Kuusamu. »Za mano je super dan z najboljšo uvrstitvijo v karieri! Lepo je spet biti med trideseterico, saj sem imel v zadnjem mesecu kar nekaj težav. Zelo lepo, da sem se sestavil, upam, da bom tako tudi nadaljeval,« si je zaželel Pavlovčič, ki je bil po uvodni seriji še tretji. Krstne stopničke med elito je zgrešil za 3,8 točke, novo zmago pa je požel norveški nosilec rumene majice Halvor Egner Granerud, ki je bil razred zase tudi na včerajšnji tekmi z zgolj eno serijo.



Od Slovencev sta ob Boru, ki je bil na drugi tekmi 15., obakrat točke osvojila tudi Anže Lanišek (10. in 16.) in Žiga Jelar (18. in 12.), včeraj si je dve priskočil Tilen Bartol (43. in 29.), prekratka zanje pa sta bila povratnik Timi Zajc (42. in 43.) in Lovro Kos (39.).

