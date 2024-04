Trebanjski levi do plena

Od leta 1983, ko so ustavili RK Trimo, je Trebnje eden od osrednjih valilnic talentov, njegovi biseri so brata Sebastian in Staš Skube, Miha Zarabec in Klemen Ferlin. Toda nihče od omenjenih v domačem kraju ni osvojil lovorike. To je uspelo njihovim naslednikom, ki so v finalu sklepnega turnirja pokala Slovenije premagali Slovenj Gradec in poskrbeli, da je bil rokometni praznik v OŠ Trebnje popoln.

Vse čestitke prirediteljem na čelu s predsednikom kluba Antonom Jancem. Pripravili so zares zavidanja vreden F4. Precej dotrajana šolska telovadnica je doživela stilsko preobrazbo in bila podobna prizorišču lige prvakov. Profesionalna igralna podlaga, LED-prikazovalniki; pa Mažorete Trebnje, plesna skupina Vision dance team, godba, izvirna izvedba himne, nagradne igre, razigran je bil levček, klubska maskota. Gledalci so dobesedno viseli s stropa. Zunaj velik šotor s kulinariko in prenos na velikem zaslonu za vse, ki niso prišli do vstopnice ... Na koncu pa še prva – »kanta«.

»Prva je vedno najslajša in se nikdar ne pozabi. Občutki so fenomenalni. To je krona 40-letnega dela. V zadnjih štirih tednih smo v organizacijo vložili ogromno truda. Zahvala vsem prostovoljcem. Obrestovalo se je in sreča nam je bila naklonjena,« se je na dramo v polfinalu, ko je vratar Tin Herceg ubranil sedemmetrovko Andražu Makucu za zmago proti Kopru, spomnil Janc, ki pa se mu je obraz zresnil ob omembi novega zapleta pri tako želeni obnovi dvorane. Stroški naj bi znašali šest milijonov evrov, manjka poldrugi milijon, ki so si ga obetali od države ...

18 golov sta na dveh tekmah dosegla Andraž Makuc in Jan Jurečič.

Trener Uroš Zorman je osvojil ogromno srebrnine kot igralec, zdaj je prvo v vlogi trenerja. »To smo čakali tri leta in pol, vedno nam je malo zmanjkalo. Ta pokal je več kot zaslužen. Pritisk nam je prišel do živega, a s pomočjo neverjetnih navijačev nam je uspelo. Čestitke fantom, prva lovorika je doma, gremo naprej,« si Zorman obeta dvojno krono.

Toda v prvenstvu Trimo nima vsega v svojih rokah, prav poraz proti Slovenj Gradcu se lahko izkaže za usodnega, če ne bo spodrsnilo tudi Gorenju. Zorman obžaluje, da se je znova zataknilo glede dvorane: »Najprej bi se zahvalil našemu klubu za zares vrhunsko organizacijo. Iz te škatle so naredili čudež. Nisem v politiki in nočem se ukvarjati z vzroki za zaplet. Ne samo zaradi rokometa, zaradi športa nasploh in zaradi otrok si Trebnje zasluži spodoben objekt.«

V igri tudi dvojna krona

Navijaško vzdušje so narekovali Trebanjski levi in tudi slovenjgraški Orli. Pokal je ob padanju zlatih konfetov prvi dvignil domači kapetan Uroš Udovič. Najboljša strelca F4 sta bila s po 18 goli Jan Jurečič iz Trima in Andraž Makuc iz Kopra, trenerji pa so za najboljšega igralca (MVP) izbrali domačega junaka Vida Miklavca, sicer Primorca.

»Občutki so nepozabni, zmaga pred takšnim občinstvom je nekaj posebnega. Ponosen sem, da sem del te ekipe, ki je osvojila prvi pokal za Trebnje. Borimo se na vsaki tekmi, vsakem treningu. Pokazali smo, česa smo sposobni. Prva lovorika je doma, upamo še na drugo,« se naslovu prvaka še ni odrekel Miklavec.