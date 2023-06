Zdaj je Srb sam na teniškem vrhu

Pogled na zmagovalca letošnjega odprtega prvenstva Francije v tenisu ne ponuja prav nikakršnega presenečenja: na vrhu sta Novak Đoković in Iga Šwiatek. A za oba je bil razplet vselej zelo odmevnega Roland-Garrosa prav poseben: Srb je namreč postal prvi teniški igralec s kar 23 lovorikami na turnirjih za grand slam, Poljakinja pa je prekinila dolgo sušo v ubranitvah vladarskega žezla na znamenitem pariškem pesku. Zmagala je namreč drugič zapored, kar se na tem turnirju v ženski konkurenci ni zgodilo že dolgih 16 let.

Đoković je zarisal novi mejnik. Do včerajšnjega popoldneva si je mesto na vrhu lestvice osvajalcev turnirjev za grand slam delil z Rafaelom Nadalom, oba sta zbrala po 22 lovorik, nato pa je sledila še ena od mnogih vrhunskih predstav sijajnega srbskega asa za še eno končno zmago.

V tem finalu je moral spet ohraniti svojo izjemno psihično trdnost in ponuditi novo paleto kakovostnih potez, h katerim ga je prisilil zelo konkurenčni norveški tekmec Casper Ruud. Đoković ga je ugnal po nekaj več kot treh urah s 7:6 (1), 6:3 in 7:5, predvsem v prvem nizu pa je bil do podaljšane igre boj zelo negotov: viking je namreč sijajno začel, vodil že s 4:1, ob koncu pa naletel na previsoko oviro. Drugič zapored je bil namreč Ruud v pariškem finalu, tokrat se je Đokoviću bolje uprl kot pred enim letom Nadalu, vseeno pa ostaja brez tako želene lovorike za grand slam.

Po 16 letih ubranitev žezla

Tako kot srbski as zbira po tekočem traku lovorike, se zdi, da je tudi pred Igo Šwiatek podobno uspešna teniška prihodnost. Pri 22 letih (rojstni dan je praznovala pred dvema tednoma) je bila že štirikrat zmagovalka turnirjev za grand slam. Najuspešnejša je prav v Parizu, kjer je trikrat ponosno dvignila pokal najboljše, zdaj drugič zapored. Zanimivo, da na odprtem prvenstvu Francije v ženski konkurenci že dolgih 16 let ni bilo zmagovalke z dvema lovorikama v nizu, nazadnje se je to posrečilo Belgijki Justine Henin.

Res pa pot Poljakinje k novemu zmagoslavju nikakor ni bila preprosta. Pa četudi ji je pripadla jasna vloga favoritinje proti Karolini Muchovi, 43. igralki sveta in prvič finalistki turnirja za grand slam. Čehinja dejansko ni bila daleč od še enega podviga, potem ko jih je letos v Roland-Garrosu že uprizarjala, ob koncu pa se je zmage vendarle veselila zvezdnica iz Varšave – 6:2, 5:7 in 6:4.

»Čudovito je biti spet na vrhu, prepričana pa sem, da se bo Karolini spet ponudila priložnost za zmago, saj ohranja vse možnosti, da se bo tudi v prihodnje uvrščala v finale,« se je priklonila Čehinji in na novinarski konferenci zavrnila namig, da ženski tenis razgrinja podobo velike trojice udarnih igralk za prihodnost – ob Šwiatkovi sta tu še Arina Sabalenka in Jelena Ribakina: »Ne razmišljam o tem. Zame sleherni dvoboj predstavlja poseben izziv.« In takšen je bil tudi s češko 26-letnico, ki ji sicer peščena podlaga ni ravno pri srcu. Najraje igra na travi, Wimbledon pa se bliža ...