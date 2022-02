Tekma, polna diskvalifikacij, še vedno odmeva, Slovenci dobili zlato (FOTO)

Slovenski skakalci na olimpijskih igrah v Pekingu skrbijo za naše veselje. Urša Bogataj je v soboto prišla do prvega zlatega odličja, zdaj pa ima že dve. K temu so ji več kot izvrstno pomagali bronasta s posamezne tekme Nika Križnar, Timi Zajc in Peter Prevc.

Z zanesljivo zmago na srednji skakalnici so na tekmi, sicer polni diskvalifikacij, torej osvojili še tretjo skakalno odličje, danes pa so si medalje obesili tudi okoli vratu ter ponosno prisluhnili Zdravljici. Več v galeriji:

FOTO: Kai Pfaffenbach, Reuters

Ostri odzivi

Razplet ponedeljkove ekipne skakalne tekme, ki je Sloveniji in njenim skakalcem prinesel veliko veselja, je v nekaterih drugih taborih poskrbel za jezo in slabo voljo. Nekdanji nemški skakalec Andi Bauer, ki je nekoč tudi vodil žensko reprezentanco te države, je zlil gnev nad krovno zvezo Fis zaradi slabe izvedbe tekme in številnih diskvalifikacij.

»To je katastrofa za naš šport. Na najvišji ravni pred milijonskim občinstvom se tako ne bi smel predstavljati noben šport. To je bil škandal,« je dejal v pogovoru za časnik Stuttgarter Zeitung. Dodal je, da so z diskvalifikacijami v neposrednem prenosu povzročili veliko škodo štirim uveljavljenim športnicam, ki si takšnega ravnanja niso zaslužile. »Solze in razočaranje v izteku skakalnice. Tega si niso zaslužile, naša panoga pa tudi ne. Veliko ugleda smo izgubili na ta račun,« je bil še oster trener nemške ženske ekipe med letoma 2011 in 2021.