SŽ Olimpija: september, kot ga še ni bilo

Pred hokejisti SŽ Olimpija je prav posebna sezona. Zadnjo so sklenili uspešno, z naslovom državnih prvakov in uvrstitvijo v končnico ICEHL. Tu so na 7. tekmi izgubili proti favoriziranemu VSV v Beljaku, a dejansko si je to moštvo uresničilo poglavitno željo uvrstitve v izločilne boje odprtega avstrijskega prvenstva in vrnitve gledalcev v Tivoli. Slednje pa tokrat vroči hokejski večeri čakajo še precej bolj zgodaj kot po navadi – zmaji bodo namreč prvič doslej nastopili v ligi prvakov.

To tekmovanje je za hokejsko Slovenijo novost. Podobno kot v nogometnem svetu je nasledilo nekdanji pokal državnih prvakov, v katerem so tako Jeseničani kot Ljubljančani v preteklosti pogosto opozorili nase. A odkar so pred dobrima dvema desetletjema obliko tekmovanja na ledenih ploskvah stare celine spremenili, lige prvakov v Sloveniji še ni bilo. »Gre za izjemen izziv našega kluba tako po organizacijski kot tudi športni plati,« je na novinarski konferenci en teden pred vstopom v to zanimivo tekmovanje poudaril Anže Ulčar, športni direktor kluba, predsednik Miha Butara in glavni trener Mitja Šivic sta mu prikimala, oba zavedajoč se, da je pred Olimpijo res posebno poglavje.

Odprla ga bo v petek, 2. septembra, na gostovanju pri enem od najuglednejših finskih hokejskih klubov TPS iz Turkuja. Že dva dni pozneje bo sledilo gostovanje v Wolfsburgu, nemškem mestu, ki daleč naokrog slovi po avtomobilski znamki Volkswagen. En teden pozneje, in sicer 8. ter 10. septembra, bodo Finci in Nemci gostovali v Ljubljani, v prvi polovici oktobra nato sledi dvojček tekem proti močnemu švicarskemu moštvu iz Zuga.

Kajpak pa je pred Olimpijo še dolga sezona, iz športnega zornega kota tekmovalni maraton in ključno tekmovanje za klub predstavlja ICEHL. Ta se bo začela v petek, 16. septembra. »Ne vem, jaz ne bi razvrščal tekmovanj po pomembnosti. Naše moštvo bo nastopilo v štirih tekmovanjih (poleg ICEHL in CHL še DP in pokal HZS, o. p.), v hokeju smo vajeni, da imamo tri preizkušnje na teden. In sam ne bi razmišljal dolgoročno, temveč bi usmeril pozornost na vsako tekmo posebej,« Olimpijin trener Mitja Šivic ni presenetil z odgovorom, kako se bo lotil pisane tivolske jeseni. Njegov pristop z bojevitim duhom v slačilnici pred vsako tekmo je že dolgo znan.

Kakšna bo odmevnost hokejske lige prvakov v septembrskih dneh, ko bo športna Slovenija stiskala pesti za košarkarsko in odbojkarsko reprezentanco, je težko napovedati, seveda pa si v klubu želijo korak naprej tudi na tribunah. Napovedali pa so tudi posebno slovo od nekdanjega kapetana Aleša Mušiča, in sicer pred tekmo Olimpija vs. Fehervar (2. 10.), saj je igral pri obeh klubih.