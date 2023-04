Štipendije vrhunskim mladim šahistom

Slovenska igra na 64 črno-belih poljih ima novega kralja. Namreč 25. marca je na volilnem občnem zboru Šahovske zveze Slovenije v Ljubljani novi predsednik postal Dušan Mes, ta je bil tudi edini kandidat za vodilno mesto. Generalni direktor Slovenskih železnic, slednja je tudi glavni pokrovitelj ŠZS, je bil že v prejšnjem mandatu podpredsednik zveze. O širši šahovski problematiki pa je spregovoril za naš časnik.

Katere so glavne točke vašega programa za naslednje obdobje?

»V zadnjem mandatu sem bil podpredsednik UO Šahovske zveze Slovenije, ŠZS je že aktivna na več področjih. Z dodatno finančno podporo lahko vse skupaj nadgradimo. Seveda je prioriteta področje mladinskega in vrhunskega šaha, popularizacija šaha, krepitev šaha v medijih, dejavnosti na mednarodni ravni in sodelovanje znotraj slovenskega športa.«

Posebna pozornost bo namenjena vrhunskemu šahu in mladim, odličnim šahistom, ki jih ima Slovenija. Slednjim tudi v obliki sofinanciranja s štipendijami. Kako bo videti to s štipendijami, kolikšna bo njihova višina?

»Za posamezne šahiste si bomo prizadevali dobiti zainteresirana podjetja, ki bi zagotovila štipendije. Ob tej dodatni materialni podpori se bodo mladi lahko bolj osredotočili na svoj šahovski razvoj.«

Boste za to potrebovali več finančnih sredstev? Se ŠZS obeta nov pokrovitelj, bodo tudi Slovenske železnice še bolj dejavno denarno sodelovale pri tem?

»Slovenske železnice so že dejavne pri sponzorski podpori, seveda pa si bomo prizadevali pridobiti tudi druge sponzorje, tudi zato, ker je varneje imeti zagotovljeno sponzorstvo iz več različnih virov.«

Kakšno je vaše osebno mnenje o velikih talentih slovenskega šaha, kot so Laura Unuk, Zala Urh, Jan Šubelj? Kako bi ocenili vsakega v nekaj stavkih?

»Laura Unuk je največje ime slovenskega ženskega šaha, dvakratna mladinska svetovna prvakinja in edina šahistka, ki je osvojila absolutni naslov mednarodnega mojstra. Verjamem, da ima dovolj rezerv za dvig trenutnih rezultatov in preboj med najboljše. Zala Urh potrebuje le še eno normo za osvojitev naslova velemojstrice. Veliko vlaga v šah, njene ambicije so upravičeno visoke. Naš najmlajši velemojster Jan Šubelj je največji up pri članih in vzornik mlajši generaciji. Vsem trem bo Šahovska zveza še naprej stala ob strani, da uresničijo svoj potencial.«

Kaj storiti, da bo šah v Sloveniji še bolj priljubljen, je na prvi stopnji pomanjkanje šahovskih krožkov? Šah je kot izbirni predmet na eni od univerz, kako storiti še kaj več?

»V zadnjem obdobju je bilo na tem področju marsikaj storjeno, naj omenim le organizacijo tekmovanj in dogodkov ter večjo prisotnost v medijskem prostoru. Šah je tudi v svetu vse bolj razširjen in priljubljen. Tudi naši mladi šahisti in šahistke prispevajo k priljubljenosti z doseganjem odličij na mednarodni ravni. Zagotovo pa je ravno šolski šah eno od področij, kjer imamo ambiciozne cilje, da vključimo čim več osnovnošolcev. Šahovski krožki imajo tu ključno vlogo, zato izvajamo seminarje za učitelje, organiziramo šolska tekmovanja, sodelujemo na mednarodni ravni ... Na Univerzi v Ljubljani se že dve leti izvaja predmet šah v okviru obštudijskih dejavnosti. Prizadevamo si vse skupaj še nadgrajevati.«