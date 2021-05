Slovenski futsal še korak bližje eliti

Prvič v zgodovini futsalske lige prvakov se je na finalni turnir uvrstilo osem ekip, med njimi tudi FK Dobovec, ki je v četrtfinalu klonil proti Barceloni. Katalonski gigant bo danes v Zadru lovil četrti evropski naslov proti lizbonskemu Sportingu. Trener Dobovca Kujtim Morina je že analiziral nastop v Zadru, misli pa usmerja v slovensko realnost.



Po tekmi proti Barceloni ste bili polni hvale na račun vaše ekipe. Nekaj noči je za vami. Se je vtis ali ocena kaj menjala?

»Ne. Odigrali smo dobro, zagotovo pa smo igrali proti v tem hipu verjetno najboljši ekipi v Evropi, morda celo na svetu. V danem trenutku smo pokazali največ, kar znamo in zmoremo. Predvsem mi je bil všeč način. Lahko bi se zaprli na svojo tretjino, lahko bi nabijali žoge. A nismo, ostali smo zvesti sebi, igrali smo, ob tem smo se postavili precej visoko in tudi imeli svoje priložnosti. Ne nazadnje smo zbrali več udarcev na tekmi in kotov kot Barcelona. To pa nekaj pove.«



Kako se sploh pripraviti na Barcelono?

»Že v najavi sem dejal, da se to ne da narediti v tednu dni. Vso sezono smo trenirali, bili zbrani, težili k neki perfekciji in rasli kot ekipa. Na tekmi smo reagirali dobro. Predvsem pa je bila osnovna ideja, da poskušamo preprečiti, da brazilski reprezentant Ferrão prejme čim manj žog. Ko ima žogo, rešuje zadeve sam ali pa najde drugo rešitev. Rok Mordej in Žiga Čeh sta z obrambo na njem naredila dober posel. Ne nazadnje je v polfinalu Kairatu zabil dva gola, nam enega.«



Mnogi so se spraševali, kaj bi bilo, če bi imeli Kristjana Čujca. Zdi se, da vas je malce zmanjkalo v tem napadalnem delu.

»Zagotovo je manjkal Čujec, z njimi bi bili v napadu še bolj konkretni. Prepričan sem, da bi na tej tekmi Kristjan vsaj štirikrat udaril proti golu. Kljub temu smo imeli nekaj priložnosti. Že takoj na začetku strel Tea Turka, potem še priložnost Klemna Duščaka. Je pa Barcelona tako dobra, da vsako še tako malo napako kaznuje. Imeli smo protinapad, ga zapravili, Barcelona na drugi strani to izkoristi. Nič zato, na svojo ekipo sem zelo ponosen.«



Je takšna tekma, uvrstitev med osem v Evropi, dober odpor evropskemu prvaku Barceloni, neke vrste optimum za slovenski klub v ligi prvakov?

»Zagotovo. Ne pozabimo, da so v vseh preostalih sedmih klubih igralci, ki imajo med šest in osem enot treninga na teden, vsi pa so povsem fokusirani na futsal. Da bi šel slovenski futsal v to smer, je v tem trenutku zelo težko. Preveč stvari bi bilo treba spremeniti. Je pa po drugi strani res, da smo kot klub vsako leto boljši in boljši, rastemo kot klub in kot ekipa.«



Po lanski sezoni sta vašo ekipo zapustila Alen Fetić in Denis Totošković, ki sta oba letos igrala v Italiji. Z igrami v ligi prvakov pa je Evropa zagotovo opazila še koga v vaši ekipi.

»Saj ti je malce žal, ko te zapusti vrhunski igralec, a po drugi strani si seveda vesel, mu privoščiš, da gre korak naprej, da tudi nekaj zasluži. Povem pa vsakemu igralcu, da če že gre, naj gre v resnično vrhunski klub, ne pa da gre na tuje le zato, da gre na tuje. Ne nazadnje imamo v Dobovcu kakovostne razmere za delo in dober trenažni proces. Naša naloga pa je, da poskušamo odhode nadomestiti z igralci, ki so željni dokazovanja, zmagovanja, s takšnimi, ki imajo take cilje kot mi v klubu.«



Počitka ne bo.

»Kje pa. Jutri, v torek, igramo polfinale 1. SFL, v petek se začenja finalni turnir pokala Terme Olimia. Z igralci sem se že pogovoril – evropska pravljica je končana, zdaj je fokus na domačo sceno, kjer se dejansko dobi in pribori vstopnica za novo evropsko pravljico.«



Dajva povsem za konec še besedo o današnjem finalu lige prvakov v Zadru.

»Morda bi dal nekaj več možnosti Barceloni, ki ima Ferrãa, ki lahko sam reši vse. Sporting je nekoliko močnejši, ker delujejo bolj kot ekipa. A vendarle, nekaj prednosti dajem Barçi.«

