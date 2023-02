Šejk bi po PSG kupil še United

Nogometaši in navijači Manchester Uniteda so v četrtek proslavili ugoden izid v Barceloni (2:2) v prvem izločilnem soočenju evropske lige, ob vrnitvi domov pa so jih pretresle vesti o prodaji kluba, vnovič v tuje roke. Potem ko je od leta 2005 v rokah ameriške družine Glazer, se bo očitno težko uklonila tržnemu pritisku iz Katarja. Šejk Tamim bin Hamad al-Thani, ki že ima v lasti Paris Saint-Germain, bi rad z visoko ponudbo osvojil še Anglijo.

Manchester United je bil 20-krat šampion elitne lige na Otoku, vendar na 21. lovoriko čaka že deset sezon, od upokojitve legendarnega trenerja Alexa Fergusona. V ligi prvakov je bil prvi trikrat, zadnjič v sezoni 2007/08, v premier league pa tačas zaseda tretje mesto za Arsenalom in Manchester Cityjem. A njegovi privrženci ne poznajo šale, če ocenijo, da se želi kdo poigrati z bogato klubsko tradicijo. In na združeni fronti proti katarskim bogatašem še zdaleč niso osamljeni. Pridružile so se jim številne človekoljubne organizacije in skupnosti LGBTQ+, ki dobro vedo, da verjetni kupci kluba prihajajo iz države, v kateri vsakodnevno kršijo človekove pravice. Dobro se spomnimo, kakšen revolt so izzvali Katarci pri organizaciji lanskega mundiala.

Cena je zdaj petkrat višja

Družino Glazer seveda najbolj zanima, koliko bo lahko iztržila za United. Pred 18 leti je namreč umestila večji del kupnine v višini 560 milijonov evrov med klubske dolgove in negativni saldo ni zdaj prav nič manjši. Letos je sprva pričakovala, da bi lahko prodala United za 1,12 milijarde evrov, ko se je število kandidatov začelo večati, pa so se ponudbe začele naglo večati do trenutnih 5,6 milijarde. Najprej so zanimanje pokazali pri naložbeni družbi Elliott s sedežem v ZDA, nato najbogatejši Britanec Jim Ratcliffe, lastnik družbe s kemikalijami Ineos, ki je lani poskušal neuspešno kupiti Chelsea za 4,77 milijarde evrov. Pri zdajšnji kupčiji so omenjali tudi drugega najbogatejšega Zemljana Elona Muska ter vlagatelje iz Savdske Arabije, Kitajske in Singapurja. A kot kaže, so najpodjetnejši Katarci, zato bi lahko klub sledil zgledu mestnega tekmeca Cityja, ki je od leta 2008 v rokah bogatašev iz Združenih arabskih emiratov, in Newcastla, ki ima od predlani lastnike iz Savdske Arabije.

Tamim bin Hamad al-Thani je od leta 2011 prvi mož Paris Saint-Germaina, kar je po svoje dokaz, da misli resno. Njegov primer pa je hkrati dokaz, da veliko denarja še ne jamči tekmovalnih uspehov. Med njegovim mandatom je bil klub osemkrat francoski prvak, na mednarodni sceni pa mu še ni uspel večji preboj, čeprav je nenehno krepil svoje moštvo s planetarnimi velezvezdniki. Lani se je PSG poslovil že v osmini finala lige prvakov, po domačem porazu proti Bayernu z 0:1 pa Kylianu Mbappeju, Lionelu Messiju, Neymarju in drugim asom slabo kaže tudi v letošnjem boju za četrtfinale.