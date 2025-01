Šahovski svet razburjen: FIDE popušča Carlsnu po kontroverznem odstopu

Tekmovalni koledar Svetovne šahovske federacije (FIDE) za leto 2024 se je zaključil prav na zadnji dan leta, ko so bile v New Yorku podeljene še zadnje lovorike svetovnega prvenstva v hitrih disciplinah. FIDE je računala na še večjo odmevnost enega najbolj priljubljenih in najbolj gledanih tekmovanj pod svojim okriljem, a je predvsem zaradi dogajanja izven šahovnic požela medijsko pozornost, ki si je bržkone ni ravno želela.

ČRNI NA POTEZI Carlsen – Nepomnjašči, New York 2024. Kako je črni prehitel belega z matnim napadom? REŠITEV: 1…Txg2+! 2.Kxg2 Se3+! – odločilna poteza, po kateri se beli lahko izogne takojšnjemu matu zgolj z jemanjem 3.Dxe3, a po odkritem šahu 3…d4+ izgubi damo. Carlsen je zato v brezupnem položaju takoj priznal poraz.

Prvenstvo je skoraj v celoti zasenčil Magnus Carlsen, branilec naslova v obeh disciplinah. Obrambo naslova v pospešenem tempu je začel sila klavrno in si je že prvi tekmovalni dan nabral velik zaostanek za najboljšimi, končalo pa se je z njegovim šokantnim odstopom po osmem krogu.

Carlsen se namreč ni odzval na sodniško opozorilo naj upošteva pravila oblačenja, saj je imel nedovoljene kavbojke. Potem ko je bil izločen iz parov za deveti krog, je sporočil, da odhaja s turnirja, v enem od intervjujev pa zabrusil tudi nekaj zelo krepkih besed na račun FIDE.

Merjenje moči

Po posredovanju predsednika Arkadija Dvorkoviča so se strasti vendarle umirile in Carlsen se je podal v lov na lovoriko v hitropoteznem tempu. Organizatorji so mu pri tem pogledali skozi prste tudi kar se tiče kavbojk. Vse je kazalo, da bo zanesljivo osvojil vsaj eno lovoriko, saj se je prebil v finale, v katerem je v minidvoboju štirih partij proti Rusu Janu Nepomnjaščiju povedel že z 2:0. A je slednjemu uspelo izenačiti in izsiliti podaljške, v katerih tudi v naslednjih treh partijah ni prišlo do odločitve.

Carlsen je nato s še enim šokantnim dejanjem predlagal delitev naslova, pri čemer mu je Dvorkovič ponovno ustregel in s tem dovolil edinstven razplet v zgodovini SP pod okriljem FIDE. Javnost je ob tem dodatno razburil posnetek, na katerem Carlsen zelo nešportno poskuša vsiliti svoj predlog.

zup

Po mnenju številnih dogajanje v New Yorku predstavlja zgolj vrh ledene gore v zgodbi o merjenju moči med Carlsnom in FIDE. V novem letu bo namreč na pobudo Norvežana luč sveta ugledala nova elitna serija turnirjev v naključnem šahu. Projekt, za katerega je uspel pridobiti zajetna sponzorska sredstva, nedvomno predstavlja velik izziv ustaljeni hierarhiji pod vodstvom FIDE, zato se bo nadaljnjim konfliktom bržčas težko izogniti.

Pred izzivi, ki jih zanj prinaša novo leto, pa je Carlsen minuli konec tedna našel čas še za pomemben korak v zasebnem življenju, potem ko se je v Oslu poročil s 26-letno Ello Victorio Malone.