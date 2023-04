Šahovski boks v Astani

Te dni v kazahstanski prestolnici Astani poteka največji letošnji šahovski spektakel – obračun za naslov svetovnega prvaka. Dvoboj štirinajstih partij bijeta vroča šahovska superzvezdnika Ding Liren in Jan Nepomnjašči, številka tri in dve svetovnega šaha. Nepomnjašči si je svojo vstopnico za dvoboj prigaral na lanskem kandidatskem turnirju, ki ga je prepričljivo osvojil. Kitajski velemojster Ding pa je pravico do dvoboja dobil po odpovedi aktualnega svetovnega prvaka Magnusa Carlsena, ki se je naslovu odpovedal zaradi pomanjkanja motivacije in suhoparnosti na prestolu. V svojih desetih letih vladanja se je dvakrat pomeril z Anandom, enkrat s Karjakinom in Caruano ter Nepomnjaščijem.

V izjemno hudi konkurenci je še vedno nedosegljiv tudi njegov rating 2882 točk – najvišji v celotni zgodovini šaha. Carlsen je bil večkratni svetovni šahovski prvak tudi v hitropoteznem in pospešenem šahu, kar je v šahu prava redkost. Sicer pa se dvoboj v Astani se poleg vrhunske organizacije, med drugim lahko pohvali še z rekordnim nagradnim skladom dveh milijonov evrov, kar vsekakor blagodejno vpliva na dinamiko dvoboja.

Le dva remija

Po pričakovanjih se je uvodna prva partija končala miroljubno z delitvijo točke, saj sta nasprotnika v začetnem obdobju preizkušala okolje in se nanj navajala. Že v drugi partiji je ruski velemojster pokazal zobe in nemočni Ding je v šoku odšel celit svoje rane. Psihološko pomembna je bil tretja partija, ki je kitajski velemojster nikakor ni smel izgubiti, saj bi to korenito načelo njegovo samozavest in verjetno posledično pripeljalo do bridkega konca. Neodločen izid ga je ohranil pri življenju in tudi šahovska javnost si je oddahnila, da dvoboja ne bo še tako hitro konec. V nadaljevanju smo postali priče pravemu boksarskemu obračunu z izjemno močnimi udarci.

BELI NA POTEZI Ding – Nepomnjašči, Dvoboj za naslov svetovnega prvaka, 3. partija (Astana, 2023). Črni je odigral Sd4 in naredil grobo pozicijsko napako. Kako je Ding kaznoval nepremišljeno potezo ruskega velemojstra? Rešitev: 1. Te4!! (pozicijska žrtev, ki belemu v nadaljevanju prinaša dovoljšno prednost za zmago).

V četrti partiji je namreč sledil velik zasuk, kitajska šahovska zvezda je vrnila udarec z vso silo, po tem ko je ruski velemojster imel grob spregled in nasprotniku dovolil pozicijsko žrtev kakovosti. Rus mu ni ostal dolžan in v peti partiji je z umirjeno, a agresivno igro, ponovno povedel. Slavje ni trajalo dolgo, saj je že takoj naslednjega dne Ding pobudo z belimi figurami lepo pretvoril v zmago. Trenutni rezultat po odigranih šestih partijah je neodločen (3:3), pri čemer je najbolj zgovoren podatek, da sta bila podpisana zgolj dva remija, kar je zagotovo svojevrstna senzacija.