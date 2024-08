Ptuj glasno navijal za Čeha (FOTO)

Kljub velikim pričakovanjem se je olimpijska medalja Kristjanu Čehu izmuznila, je pa svet presenetil 25-letni Jamajčan Roje Stona z olimpijskim rekordom 70 metrov. Drugi je bil litovski svetovni rekorder Mykolas Alekna z 69,97 metra, tretji Avstralec Matthew Denny (69,31 metra). Kristjan iz Podvincev se je moral zadovoljiti z nehvaležnim četrtim mestom, saj je bron zgrešil za 90 centimetrov. Rezultat je seveda odličen, prav takšni pa so bili tudi njegovi navijači na Mestni tržnici na Ptuju, ki so na velikem zaslonu spremljali dogajanje v Parizu in bučno navijali zanj.

»Bravo, Kristjan, in pogumno naprej, saj si za eno mesto napredoval s prejšnjih OI v Tokiu, torej bo naslednjič na sporedu medalja,« se je strinjala množica Ptujčanov, ki je stiskala pesti za našega olimpijskega junaka.

Glasni so bili tudi najmlajši. FOTO: O. B.

Na Mestni tržnici se je zbralo več sto navijačev, ne le njegovih sovaščanov iz Podvincev ter Ptujčanov, temveč s širšega območja Ptujskega in Dravskega polja; mogoče so pričakovali malenkost več, a so bili zadovoljni tudi s četrtim mestom.

Vzdušje na Ptuju je bilo odlično. FOTO: O. B.

»Zaenkrat sem razočaran, hotel sem medaljo, a po moje bom po prespani noči vendarle boljše volje, saj četrto mesto ni slab rezultat. Začel sem v redu z metoma 67 in 68 metrov. Tretji je bil najboljši, a je šel na koncu v mrežo. Poskušal sem še, vedel sem, da sem sposoben za več, a se ni 'poklopilo'. Zmanjkalo je tudi nekaj sreče, tudi zaradi zgodovinskega meta Jamajčana. Ta me sicer ni šokiral, bil sem pripravljen na vse, konec koncev so to olimpijske igre in vedno kdo preseneti. Ampak njega pa res ni nihče pričakoval niti med prvih pet,« je po tekmi dejal Čeh, ki je še priznal, da je četrto mesto res nehvaležno.

Ptujčani so stiskali pesti za odličnega športnika. FOTO: O. B.

Dodal je, da ne bo obupal, ko gre za olimpijske medalje, saj je bil v Tokiu peti, v Parizu četrti, in ker gre v tretje rado, mu bo medaljo morda uspelo osvojiti čez štiri leta v Los Angelesu. Po olimpijskem nastopu se za nekaj dni vrača v Slovenijo, nato pa bo odpotoval v Estonijo in se pripravljal na nadaljevanje sezone.