Prvaki po nokavtu prejeli še zaušnico​

Šok terapija predsednika slovenskega nogometnega prvaka Celja Valerija Kolotila se spreminja v polomijo brez primere. Celjani so v Fazaneriji v 3. krogu 1. SNL doživeli še drugi poraz pod taktirko trenerja, ki naj bi jih poskušal celo pripeljati v ligo prvakov ali vsaj na rob najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Albert Riera si takšne vrnitve ni zamislil niti v najbolj morečih sanjah, po bratislavskem evropskem nokavtu je prejel še soboško ligaško zaušnico. Veliki junak za tretjo zmago Mure je bil domžalski otrok, posojen od Maribora, Mark Strajnar. Brez točke po treh tekmah sta po zmagi Kopra in Radomelj še Primorje in Domžale.

Ni več šale, Celje ima že zaostanek za Olimpijo. Strmo so padle Rierove delnice, v štirih dneh je med slovenskimi privrženci izgubil veliko simpatij in bo moral čim prej najti čarobno formulo, s katero bodo Celjani nadaljevali v ritmu, ki ga je držal odstavljeni Damir Krznar. V četrtek je že na sporedu prvi dvoboj tretjega kroga kvalifikacij za evropsko ligo, v Celju bo gostoval irski Shamrock Rovers. Toda Riera je ubral taktiko ustrahovanja. Najprej in že pred gostovanjem v Prekmurju je napovedal čistko, po njem pa ...

Radomljam sosedski derbi Izidi 3. kroga 1. SNL: Mura – Celje 1:0 (2650, Mark Strajnar 10.; posest žoge v %: 32:68; streli: 3:9; na vrata: 2:3; koti: 2:3, prekrški: 12:9), Primorje eMundia – Koper 0:2 (500, Felipe Curcio 45., Petar Petriško 78.; posest žoge v %: 47:53; streli: 6:11; na vrata: 3:5; koti: 0:4, prekrški: 4:11), Kalcer Radomlje – Domžale 1:0 (300, Nino Kukovec 76.; rdeči karton: Uroš Korun 18., Radomlje; posest žoge v %: 44:56; streli: 9:10; na vrata: 3:1; koti: 2:8, prekrški: 8:12), Maribor – Bravo večerna tekma, Olimpija – Nafta danes ob 20.15; vrstni red strelcev: 2 – Arnel Jakupović (Maribor), Milan Klausz (Nafta), Felipe Curcio (Koper); pari 4. kroga: Nafta – Primorje eMundia (sobota, 10. t. m., 20.15), Domžale – Olimpija (17.30), Celje – Kalcer Radomlje (17.30), Maribor – Mura (20.15, vsi nedelja, 11. t. m.), Bravo Kostel – Koper (ponedeljek, 12. t. m., 17.30).

»Niti en igralec ni opravil svojih nalog, z žogo ali brez nje,« je bil iskren Španec in priznal, da bi že ob premoru najraje zamenjal vseh enajst igralcev. Riera je veliko govoril, pojasneval in iskal odgovore. Ve, kaj je narobe, a to bo zaupal igralcem.

»Tukaj sem zato, da bi nekaj dosegli, da zmagujemo. Nisem zato, da sklepam prijateljstva. Sprejemal bom težke odločitve, ne bodo všeč vsem igralcem,« je odprl selektivno fronto. Neuradno je že razkril seznam devetih odpisanih. Dvainštiridesetletni Majorčan je, ne glede na vse, proti Sobočanom po malem, ali pa kar veliko, že taktiziral z začetno enajsterico. Na klopi je bilo več prvokategornikov kot na igrišču. Nekatere je zvito izrabil, lažje jim bo povedal, da ne sodijo v njegovo moštvo, v katerem bo več kakovosti kot številčnosti. Če mu ne bo uspelo, bo prvi, ki bo priznal, da ni dovolj dober, je bil jasen.

Žlogar trdno na tleh

Pot od zmagovalcev do poražencev so Celjani prehodili v dobrem tednu dni, Sobočani so obratno v nekaj mesecih. Tonči Žlogar doživlja zvezdniške trenutke na Murini klopi, odkar je po izbiri nekdanjega športnega direktorja Roberta Korena februarja v ne najboljšem trenutku prevzel črno-bele in se bolj ali manj ves drugi del minule sezone srečeval s krizo na igrišču in pri izidih. Poletni 3x3 je presenečenje, po zmagah proti Nafti in Domžalam še ni bilo veliko razlogov za »hojo po zraku«, saj Sobočani najboljših še niso izzvali. Zdaj v Fazaneriji po tihem že pogledujejo v vrh. Izolski Tonči je bolj prizemljen in realen.

Sobočani že tri sezone niso bili na vrhu lestvice 1. SNL. FOTO: Mediaspeed Sportida

»Na koncu prvenstva bomo potegnili črto, toda zavedamo se, da se lahko merimo z vsemi. Dobro smo se pripravili za sezono in tudi organizirani smo. Izpeljali smo selekcijo, imamo pravo podobo, kar so prepoznali tudi navijači,« je povedala 46-letna legenda 1. SNL, ki je brez velikih zvezdnikov, pogojno le z enim, nekdaj prvim strelcem šampionskega Celja Dariom Vizingerjem, sestavil zanimivo moštvo, v katerem še prevladujejo domači igralci. Dva, tri močne adute ima še na seznamu poškodovanih.