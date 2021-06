Podvinški diskobolos podira mejnike

Daniel Ståhl (Švedska) 69,71 m, Kristjan Čeh (Slovenija) 69,52, Andrius Gudžius (Litva) 68,62, Lukas Weisshaidinger (Avstrija) 68,40, Alex Rose (Samoa) 67,48. Takšen je vrstni red petih najboljših metalcev diska na svetu po letošnjih rezultatih. Dvaindvajsetletni Čeh iz Podvincev pri Ptuju je svojo za zdaj najboljšo znamko vrgel pretekli četrtek na uvodnem mitingu mednarodne atletske lige Telekom Slovenije na domačem stadionu na Ptuju, s tem je popravil lasten državni rekord, 68,75 m je dosegel 23. junija lani v Mariboru. Hkrati je izboljšal tudi evropski mlajši članski rekord, torej za kategorijo atletov do 23. leta starosti. Na ptujskem mitingu je v tretji seriji tudi že presegel magično mejo v disku 70 m, a je 206 cm visoki in 125 kg težki orjak prestopil. Veliki slovenski up kraljice športov je nato tudi na naslednjem mitingu čez dva dni v Slovenski Bistrici vrgel izvrstno (68,17 m). Že lani je Čeh ob izbruhu koronavirusne zdravstvene krize dejal, da je doma vadil skoraj nemoteno, znašel se je, letos mu je bilo zaradi nekaterih sprostitev lažje. »Sicer v pripravah nismo ničesar spreminjali, le več jih je bilo. Več časa je bilo zanje, decembra in januarja sem tako vadil na Portugalskem, potem sem šel na Kanarske otoke, treniral pa sem tudi v Medulinu. V ugodnejših vremenskih razmerah se je lahko opravilo več vadbe,« je navrgel varovanec trenerja Gorazda Rajherja.



»Razmerje med treningom moči in tehničnim delom je bilo enako kot preteklo leto. Res sem na začetku imel malce več fitnesa, pri tehniki tako ali tako gre vedno na polno, zdaj pa delam še na hitrosti in natančnosti izmeta. Pri poskoku pri tehniki izmeta pa smo denimo še bolj delali na podrobnostih,« je razložil nosilec srebrnega odličja s sredozemskih iger leta 2018 v španski Tarragoni. V Oslu na Šveda V karieri doslej od svetovne diskaške smetane ni premagal le še svetovnega prvaka iz Dohe 2019 Daniela Ståhla. Katere so Švedove značilnosti, ki ga delajo tako superiornega? »Telesno je zelo močan, tudi tehnično, ima tudi več izkušenj,« je Podvinčan menil o 28-letniku iz Solne. Imel pa ga bo priložnost premagati že naslednji mesec na diamantni ligi, niz mitingov pred olimpijskim vrhuncem v Tokiu bo že marsikaj povedal. »Konec tedna bom metal na državnem prvenstvu v Kranju, 9. junija je miting mednarodne atletske lige v Mariboru, 19. pa ekipno evropsko prvenstvo druge lige v bolgarski Stari Zagori. Nato se 26. junija v finskem Kuortaneju začne skandinavska turneja, 1. julija bom nastopil na mitingu diamantne lige v Oslu, čez tri dni bo še diamantna liga v Stockholmu. Od 8. do 11. julija je na vrsti že evropsko prvenstvo do 23 let v Talinu,« razgrne koledar. Ne pozabimo, v Estoniji bo branil naslov starocelinskega prvaka, ki ga je osvojil pred dvema letoma v švedskem Gävleju. »Nato pa so že skoraj olimpijske igre. Lani atletski dosežki niso veljali za olimpijsko normo. Letos sem jo vrgel že februarja, lahko sem miren. V nadaljevanju sezone pa ne pričakujem kakšnih presenetljivih rezultatskih izbruhov konkurence, vsi so že nekako odprli sezono,« je Kristjan Čeh potrdil omembo, da bodo vrh krojili tisti, ki so že zdaj v ospredju.

