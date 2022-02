Po mesecih pekla se je vrnil med zvezde

Med prvimi 13 sezonami igranja v ligi NBA je Goran Dragić nosil drese treh moštev, Phoenixa (2008–2011 in 2012–2015), Houstona (2011–2012) in Miamija (2015–2021). Odkar je 6. maja lani praznoval 35. rojstni dan, pa je zašel v vrtinec sprememb. 6. avgusta ga je floridska zasedba prepustila Torontu, pri katerem je igral le na petih tekmah, Kanadčani so ga 10. t. m. oddali San Antoniu, ki ga je po petih dneh izplačal in poslal na trg prostih košarkarjev, v ponedeljek pa je, vsaj do konca prvenstva, postal član Brooklyna. Kaj ga čaka zdaj? Skupni imenovalec zadnje kupčije je nedvomno Brooklynov trener Steve Nash, ki je bil Dragićev soigralec in mentor med njegovo prvo epizodo v Phoenixu. Ker odlično pozna sposobnosti slovenskega zvezdnika, ne nazadnje je bil tudi sam odličen organizator igre in dve sezoni zapored (2005 in 2006) najboljši košarkar lige NBA, mu je bilo v minulih mesecih nedvomno hudo, ko je spremljal prijateljevo agonijo. Po ločitvi je namreč Ljubljančan izgubil tla pod nogami in se poskušal pobrati v svojem zatočišču v Miamiju, medtem ko v Torontu vsaj v javnosti niso kazali znakov obžalovanja, ker niso mogli računati na svojega tretjega najdražjega moža.

Brooklyn potrebuje budnico

Kaj lahko Goran Dragić še postori v zrelih košarkarskih letih, po več kot treh mesecih brez tekme in čustveni osebni krizi, bo pokazal čas. Jasno pa je, da zdaj med številnimi ponudbami izbral tisto, ki mu je vsaj na papirju pisana na kožo. Nash ga namreč ni povabil v svoje moštvo, da bi še poglobil njegovo stisko, temveč da bi ga na najboljši možni način izkoristil na parketu in mu ponudil še eno priložnost za osvojitev šampionskega prstana. Kanadski strateg ima sicer kar precej preglavic, ki so pripeljale njegove košarkarje z vrha vzhodne konference do zdrsa na osmo mesto.

Prvi zvezdnik moštva Kevin Durant, ki je v povprečju dosegal 29,3 točke, si od 16. januarja zdravi koleno in ni jasno, kdaj bo okreval. Kyrie Irving, drugi najučinkovitejši član zasedbe (24,1) in prvi med podajalci (10,2), je doslej igral le na 14 tekmah od skupno 59 in ima še vedno status necepljenega proti covidu-19, zato do nadaljnjega ne bo smel nastopiti niti na domačih tekmah niti na dveh gostovanjih v Torontu. Tretji član velike Brooklynove trojice James Harden pa je na svojo zahtevo prestopil k Philadelphii v zameno centra Andreja Drummonda ter branilca Setha Curryja in Bena Simmonsa, ki se še vedno privajajo na novo okolje. Še posebno Simmons, trikratni udeleženec tekem All-Star NBA (2019-2022), saj zaradi uporniške drže v tej sezoni še ni stopil na parket. Brooklyn ima zdaj v teoriji kar štiri organizatorje igre: poleg Dragića še Irvinga, avstralskega grobarja slovenske reprezentance v lanskem polfinalu OI Pattyja Millsa in njegovega rojaka Simmonsa, ki pa je s svojimi 211 cm primeren tudi za druge vloge. Kaj bodo skupaj zmogli v preostalih 23 dvobojih rednega dela prvenstva in v končnici, bo bržkone odločilnega pomena za moštveni uspeh.