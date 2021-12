Olimpija na prizorišču trenerjevega debakla začenja nov lov

Radomljani so včeraj v preloženem malem derbiju Ljubljanske kotline 19. kroga 1. SNL v Stožicah presenetljivo visoko (3:0) premagali Šiškarje, danes pa se bo po 31 dnevih in desetih točkah zaostanka za vodilnimi Koprčani v prvoligaški nogometni ritem vrnila Olimpija.

Prva Liga Telemach Koper 19 11 4 4 33:22 37 Maribor 19 11 3 5 29:21 36 Mura 18 7 7 4 24:23 28 Olimpija 16 8 3 5 20:16 27 Bravo 19 7 6 5 16:15 27 Domžale 18 6 5 7 24:26 23 Celje 18 6 3 9 19:22 21 Aluminij 19 4 7 8 18:26 19 Radomlje 19 5 4 10 23:32 19 Tabor 19 4 4 11 17:20 16

V zaostali tekmi 18. kroga bo gostovala na prizorišču največjega zdrsa svojega trenerja Dina Skenderja, v Celju. Zadnja tekma sezone 2019/20 je Celjanom prinesla prvi naslov državnega prvaka, Ljubljančanom se je po razburljivi predstavi in razpletom z 2:2 izmaknil tretji pod taktirko Milana Mandarića, ki ga zdaj ni več.

Ameriški poslovnež je še pred dobrim mesecem veljal za glavnega krivca za razvojni zastoj zeleno-belih, toda tudi novi vladarji, med katerima sta stara znanca iz športnega dela moštva, trener Skender in športni direktor Mladen Rudonja, sta vse prej kot obetavno začela poglavje, ki vzbuja več neznank in vprašanj.

Mandarićev naslednik, nemški nepremičninski poslovnež Adam Delius, je prišel ob primopredaji in še hitreje mrknil. Vajeti so v svoje roke prevzeli hrvaški partnerji, ki jim po vdoru virusa SARS-CoV-2 v moštvo zdaj že teče voda v grlo.

Najhujši možni scenarij je najbrž lahko že usoden za šampionske načrte. V nedeljo bi lahko zaostanek ob dveh tekmah manj (obe preloženi proti Muri in Domžalam bodo nadomestili spomladi) za Koprčani znašal kar 13 točk. Za Mariborčani eno manj. Pred Ljubljančani bi lahko bil tudi prvak Mura, pa mestni tekmec Bravo. Iz pokalnega tekmovanja so tudi že izpadli.

Neprijetno izhodišče prav nič ne skrbi Skenderja. »Okoliščine so res posebne, ampak ni potrebe za filozofiranje, položaj je, kakršen je, in odrezati se moramo čim boljše. Ne oziramo se za drugimi, razmišljati moramo le o sebi. Prav nič ne bomo preračunljivi, šteje le zmaga,« je bil jasen Osiječan, ki že ima na voljo vse razpoložljive (brez kapetana Timija Maxa Elšnika) igralce, a v kakšni formi je moštvo, še ne ve.

Trije goli za tri točke Radomelj Izid 19. kroga in današnji par 18. kola – Bravo: Kalcer Radomlje 0:3 (0:0; Sandi Nuhanović 68., 11-m, Gedeon Guzina 71., Luka Cerar 76.), Celje – Olimpija (sodnik Roberto Ponis, 17.00).

»Upam, da smo v odlični. Vse se bo videlo na igrišču,« se bo z novo nenavadno izkušnjo soočil skorajšnji slavljenec, v soboto bo praznoval 38. rojstni dan.

Ljubljančanom gre po malem na roke rezultatska kriza Celjanov. A nanjo se ne gre zanašati, Celjani le sreče nimajo, nanizali so tri najtesnejše poraze, igrali so veliko bolje. »Konkretnosti nam manjka, sreče. Priložnosti si priigramo, in to me navdaja z optimizmom,« je ohranil optimizem trener Simon Sešlar, a potreboval bo predvsem potrpežljivost vodilnih mož. S premladim moštvom ni mogoče skočiti med najboljše.