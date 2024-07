Olimpija izzvala Maribor, Štajerci hitro odgovorili

Prvi konec tedna nove sezone SNL je prinesel več zanimivih dvobojev, veliko število gledalcev na stadionih in zmage favoritov, kar napoveduje privlačno sezono in širok krog kandidatov za evropske vozovnice. Ritem resda ne popušča, (vsi) štirje slovenski klubi bodo v sredo in četrtek sprejeli nove izzive v 2. kolu kvalifikacij za Uefina tekmovanja.

Favoriti so opravili svoje v sozvočju s pričakovanji navijačev, kar je nemara dobro. Navsezadnje se je konec tedna zbralo na petih štadionih približno 10.000 gledalcev, kar je že povprečen obisk, ki ga odgovorni za nogomet v Sloveniji načrtujejo za leto 2030.

Žlogar vrgel rokavico Šalji

Največje število jih je pritegnil prekmurski derbi med Muro in Nafto, večina med njimi je zapustila Fazanerijo dobre volje. Ne toliko zaradi posebej spektakularne igre, saj so gostitelji previdno napadali, Lendavčani pa prežali na nasprotne napade, bolj zaradi uspešnega razpleta dvoboja, ki v Prekmurju seveda šteje dvojno. Domači trener Tonči Žlogar je bil po zmagi zato vsaj navzven previden, ve, da so Muri v zadnji tretjini igrišča manjkale kakovostne podaje in da bo treba v prihodnje narediti še več. Edini gol, ki je v 59. minuti padel po več odbitih žogah v kazenskem prostoru Nafte, je gotovo premalo za odličen vtis črno-belih.

Olimpija v soboto v Kopru Izidi 1. kola 1. SNL: Olimpija – Primorje 2:0 (2000; Boultam 44, Kojić 65); Radomlje – Koper 0:1 (500; Curcio 75), Mura – Nafta 1:0 (4100; Maruško 59), Maribor – Domžale 4:1 (2150; Grlić 7, Jakupović 26, 93, Barišić 94; Krstovski 83, 11-m), Celje – Bravo večerna tekma; pari prihodnjega kola, petek: Nafta – Kalcer Radomlje (20.15); sobota: Domžale – Mura (20.15); nedelja: Koper – Olimpija (20.15); ponedeljek: Bravo – Primorje (20.15); preloženo: Celje – Maribor.

»Čestitam fantom in navijačem, to je bila njihova zmaga. Veseli me, da Nafti nismo omogočili praktično nič, to je dobro izhodišče za naslednje tekme, zahtevna nas čaka že v soboto v Domžalah,« je zatrdil Žlogar. »Moramo biti realni, podobna ekipa se je namreč še tri kola pred koncem prejšnje sezone borila za obstanek. Naši cilji v novi sezoni bodo znani, ko bo končan prestopni rok,« je Tonči vrgel rokavico tudi novemu vodstvu kluba, torej ameriškemu vlagatelju Georgu Juncaju in športnemu direktorju Agronu Šalji.

Lendavčani? Jozsef Bozsik, trener Nafte: »Enak prekršek je bil za njih prosti strel, za nas ne, toda to seveda ni odločilo zmagovalca. Če bomo nadaljevali tako kot v Murski Soboti, bomo zanesljivo obstali v ligi. Ta ekipa je skupaj šele dva tedna, kmalu bomo še boljši.«

Arnel Jakupović je zabil Domžalčanom dva gola. FOTO: Grega Wernig

Višje odkrite ambicije od Sobočanov premoreta največja slovenska kluba Olimpija in Maribor. Konec tedna sta oba zmagala – Ljubljančani so že v petek strli povratnika med elito Primorje, Štajerci pa v predzadnji tekmi kola Domžalčane. Pri obeh sta opozorila nase s prvencem v 1. SNL najstnika. Zeleno-bele navijače je s spretnim golom – po predložku Jorgeja Silve – razveselil 19-letni Dino Kojić, vijoličaste pa dobro leto mlajši Niko Grlić, ki je mojstrsko izkoristil naiven izlet domžalskega vratarja Ajdina Mulalića v prazno ter zabil lep gol z desne strani.

Štajerci so resda v končnici tekme trepetali za zmago, potem ko je Mario Krstovski unovčil drugi kazenski strel – prvega je v prvem polčasu zapravil Danijel Šturm – na posredovanje iz sobe za VAR. Najbrž ni treba dodati, da jih je sodnik Martin Matoša med odhodom z igrišča slišal od navijačev.

Victor Sanchez je uspešno začel zgodbo na klopi Olimpije. FOTO: Leon Vidic

Olimpija? »Primorje je dobro organizirana in kompaktna ekipa, zato smo jo poskusili prebiti po krilih ter na ta način zabili oba gola. Seveda moramo biti še boljši in poskušati v prihodnjih tednih dodatno razvijati tako igralce kot celotno moštvo,« je po tekmi ocenil španski trener na klopi zeleno-belih Victor Sanchez. Prvi večni derbi bo predzadnji konec tedna v avgustu.

Koprčani v avtobusu tri ure in pol

Najmanj gledljivo tekmo so videli v domžalskem športnem parku. Ne Radomljani ne Koprčani niso želeli izgubiti, ni bilo vidnejših priložnosti. Dišalo je po remiju, toda gostom je priigral zmagoviti štart novinec Felipe Crucio z močnim strelom pod prečko po eni od odbitih žog v kazenskem prostoru domačih. »Na igrišče smo šli neposredno iz avtobusa po treh urah in pol vožnje,« je pojasnil koprski trener Oliver Bogatinov in dodal: »Kaj je na tribuni videl trener Olimpije Sanchez pred našo naslednjo tekmo? Toliko kot mi v petek zvečer v Stožicah.«