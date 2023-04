Ocena strokovnjakov: Albert Riera je imel zveste sledilce

Olimpija je najboljša. To je potrdila tudi anketa, v kateri so znani slovenski nogometni strokovnjaki poudarili glavne značilnosti moštva, ki je imela v trenerju Albertu Rieri najpomembnejšega dirigenta.

Bojan Prašnikar, nekdanji selektor: »Olimpija se je iz povprečnega moštva spremenila v premočnega zmagovalca. Zasluženo je najboljša, o čemer ni debate. To je zasluga dobre organizacije in strokovnosti. Podpis trenerja, ki je prinesel spremembe, je viden. Veliko se govori o posesti, a naredila jo je samozavest. Vplivala je na spremembe posameznikov in na razvoj moštva. To naredi le stroka. Spomladi na naš nogomet nimajo vpliva druge lige in Olimpija se je dejanska profilirala kot ena od najboljših. Bistvenih sprememb ni, ne morem pa govoriti o splošnem napredku.«

Safet Hadžić, bivši trener Olimpija: »Olimpija je bila najboljša zaradi igralnega sistema, ki je v ospredje potiskal pomembnost igre in ne posameznika. Govorim o igri čistih podaj in s čim manj napakami. Prednost takšne filozofije se je najbolje odrazila v trenutkih, ko je prišla kriza. Omogočila je, da je iz nje tudi hitro ušla. Trener Albert Riera je dal novo dimenzijo. Tudi zaradi tega, ker je lahko vztrajal pri svojih zamislih. Dal je vedeti, da velika in najboljša moštva morajo negovati napadalen nogomet. Olimpijina igra je najbolje simbolizirala takšno filozofijo.«

Dejan Đuranović, trener: »Imel sem občutek, da je začetni negativizem vplival na igralce v pozitivni smeri. Albert Riera je znal povezati igralce in ustvariti moštvo. Igralci so mu verjeli in sledili, ker je bil vodja ter strokoven. Psihološko in motivacijsko so se dvigovali. Riera se je potrdil kot strokovno podkovan mož z avtoriteto. Res je, Olimpija ima tudi odlične posameznike, ki so bili skozi prvenstvo premočni. Rierova španska šola s poudarjeno posestjo in kombinatoriko je omogočila drugačen slog igre, ki smo jo vajeni v SNL. Dosegel je najtežje v nogometu, potrpežljivost v igri, vztrajnost pri gradnji igre, kar pripelje do pravih odločitev.«

Tonči Žlogar, selektor reprezentance do 19 let: »Olimpija je s sposobnostjo spreminjanja sistemov igre med tekmo presenetila tekmece, ki v jesenskem delu še niso bili pripravljeni nanjo. Ima tudi tehnično dovršeno moštvo, ki je vzpostavilo posest žoge in nadzor. Albert Riera je lahko pokazal vse pozitivne stvari. Vzdušje med igralci in strokovnim delom je bilo odlično. Zato so igralci zaupali trenerju. Igralci niso le kakovostni, tudi raznovrstni so bili, še posebej v zvezni vrsti, v kateri so bili igralno sposobni nogometaši. Izpostavil bi Augustina Doffa, ki je bil jeziček na tehtnici z ogromno odvzetimi žogami in prekinjanjem akcij.«

Aleksander Rajčević, nekdanji nogometaš: «Olimpija je bila najboljša, ker je uveljavila svoj slog igre, drugačnega, kot smo ga vajeni v slovenski ligi, in od njega ni odstopala. V nogometu in življenju je tako, da moraš imeti zamisel in jo peljati do konca. Drugačen nogomet se je Olimpiji obrestoval, pri čemer je bila roka Alberta Riere očitna. Če k temu dodam še kakovostne igralce, je normalno, da se ji je vse izšlo. Za slovensko ligo je pomembno, da ima drugačne trenerje, ki negujejo drugačen nogomet. Večina se brani in igra na 'kontre', Olimpija pa je prevladovala s posestjo.«