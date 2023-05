Neprepričljivi Carlsen

Med bogato ponudbo šahovskih tekmovanj na najvišji ravni v zadnjem tednu izstopa drugi turnir osme izvedbe Grand Chess turne. Karavana se je iz Bukarešte preselila v Varšavo, kjer so standardni igralni čas zamenjali za pospešenega in hitropoteznega. Svetovni prvak Ding Liren je že napovedani nastop odpovedal zaradi utrujenosti in se vrnil v domovino, tako da tokrat (še) ne bomo videli srečanja z njegovim predhodnikom Magnusom Carlsenom, ki je po relativno dolgem času spet sedel za šahovnico. Zadnji turnir v živo je sicer odigral konec januarja.

Beli na potezi Duda – Wojtaszek, Varšava 2023. S katero potezo si beli zagotovi promocijo svojega c kmeta? REŠITEV: 1.Lc5! in črni je priznal poraz, saj ne more zaustaviti belega kmeta na poti proti polju c8: 1…Sxc5 2.c7 itd. Enak učinek ima tudi poteza 1.Le5, ko je po 1…fxe5 2.fxe5 c kmet belega spet neustavljiv.

Carlsen vrhunskemu šahu ne posveča več veliko svojega časa in pozornosti, kar je po slabšem začetku na Poljskem tudi odkrito priznal. V zadnjem obdobju je igral poker, ustvarjl popularne šahovske vsebine na spletu, treniral talente in v sodelovanju s Pumo predstavil novo serijo šahovsko zaznamovanih športnih copat.

Proti najboljšim igralcem na svetu je v pospešenem delu turnirja večino časa deloval neprepričljivo, ob pomanjkanju resne otvoritvene priprave si je pripravil malo priložnosti, da bi lahko do izraza prišlo njegovo znanje. Turnir je začel s porazom proti domačinu Radoslawu Wojtaszku, potem ko se je s črnimi figurami odločil za sporno otvoritev, ki je skoraj nikoli ne vidimo na tako visoki ravni.

Po dveh dneh pospešenega dela turnirja je bil še brez zmage, zadnjo tretjino je odigral precej bolje. Zabeležil je dve zaporedni zmagi in izpustil priložnost za tretjo, potem ko proti Richardu Rapportu ni izkoristil zelo obetavne pozicije. Pred hitropoteznim nadaljevanjem je na petem mestu in če bo ujel pravi ritem, se morda še vedno lahko poteguje za vrh.

Najboljši Poljak v vodstvu

Domače navijače je razveselil v zadnjih letih najboljši poljski igralec Jan-Krzysztof Duda, ki je pospešeni del turnirja končal na vrhu. Petim remijem je dodal štiri zanesljive zmage in je tako eden od dveh igralcev, ki nista doživela poraza. Precej sreče je potreboval proti Američanu Wesleyju Soju, a se je iz izgubljene pozicije s pomočjo nasprotnika rešil v remi z večnim šahom. Njegov najbližji zasledovalec s pol točke zaostanka je bil z zmago manj drugi Američan na turnirju Levon Aronjan.

Diagram (24.5.)

V dvodnevnem hitropoteznem nadaljevanju, po katerem bomo dobili zmagovalca, se karte na vrhu lahko še premešajo. Pred igralci je 18 partij, po pospešenem delu je razlika med vodilnim Dudo in petouvrščenim Carlsenom znašala le tri točke.