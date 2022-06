Namesto v Štepanjca v Štore

Slovenski nogometni prvoligaš Domžale se bo v novo sezono podal s starim znancem – vrača se Simon Rožman, ki se je le pet mesecev po vrnitvi v Celje vrnil še k drugemu bivšemu delodajalcu.

Rumena družina je med iskanjem naslednika Dejana Djuranovića, ki bo najverjetneje ostal v klubu, odkrito razmišljala o Slaviši Stojanoviću, a sta izvršni direktor Matej Oražem in novi športni direktor Senijad Ibričić namesto v ljubljanskem Štepanjskem naselju trenerja našla v Štorah. Stojanović, z dvema državnima naslovoma najtrofejnejši trener v zgodovini kluba, bo pomagal kot svetovalec.

»Celje? Ne bi se spuščal v podrobnosti, klub je želel enostransko prekiniti pogodbo, razšli smo se prijateljsko. Prihajam med dobre ljudi, naše sodelovanje bo stalo na realnih temeljih z odprtimi odnosi, kar je mogoče nekakšna noviteta v slovenskem prostoru,« je bil ob vrnitvi v klub do ušes nasmejan Rožman, ki je z rumenimi med letoma 2016 in 2019 osvojil pokalni naslov in se podpisal pod najuspešnejšo evropsko sezono z uvrstitvijo v play-off evropske lige.

Potem ko je januarja spet sedel na celjsko klop, je z grofi klavrno sezono končal na 8. mestu, tri točke za Domžalčani. Tudi na drugi strani Trojan bosta v ospredju razvoj igralcev in igranje evropskih tekem.

Novi Ibričić je nedosegljiv

»S trenutnim kadrom in nekaterimi dodatki bo ekipa konkurenčna. Glede načina mojega dela in odnosa pa ne pričakujte nekih sprememb. Všeč mi je, da ima klub jasno filozofijo in vizijo, za katero upam, da se vsaj do ponedeljka, čez 14 dni ali pa en mesec ne bo spremenila,« je bil dobro razpoložen Rožman, ki bo varovance zbral 10. junija.

Bo na zboru tudi Mitja Ilenič? Po besedah bivšega kapetana Ibričića je 17-letni bočni branilec, tudi mladi slovenski reprezentant, celo največji talent z območja nekdanje Jugoslavije.

»Računamo nanj, če bo prišla ponudba, ki je ne bomo mogli zavrniti, pa ga bomo prodali,« je bil odkrit Ibričić, ki bo zdaj v novi vlogi sodeloval z Rožmanom, s katerim sta še kot igralec in trener spletla trdno vez. Devetintridesetletni Štorčan bo moral zdaj poiskati njegovega Ibra na zelenici. »Takšnih igralcev primanjkuje, ne verjamem, da si jih lahko v tem trenutku kdo v Sloveniji privošči. Medtem ko v Evropi spremljamo eksponentno rast proračunov, je Slovenija stagnirala in šla celo malce navzdol. Ekstra kakovost si težko privoščiš,« ostaja realen Rožman.